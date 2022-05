Mann fährt betrunken und ohne Führerschein an Polizeirevier vorbei

Ohne Führerschein, aber dafür mit viel Alkohol im Blut ist ein Mann mit seinem Roller in Wangen unterwegs gewesen. Die Schwarzfahrt führte direkt zur Polizei.

Unauffällig ist anders: Laut grölend und in Schlangenlinien sind am Mittwochabend zwei Männer auf einem Motorroller an der Wangener Polizeistation vorbeigefahren. Wie die Beamten informierten, stoppte eine Streife den Roller kurz darauf in der Ravensburger Straße. Daraufhin flüchtete der Mitfahrer. Der Rollerbesitzer wiederum, von dem laut Polizei ein "deutlicher Alkoholgeruch" ausging, verweigerte einen Alkoholtest. Sein Widerstand brachte ihm allerdings nichts.

Polizei Wangen stoppt betrunkenen Rollerfahrer - mit über 2 Promille unterwegs

Der 41-Jährige kam zur Blutentnahme in die Klinik. Es zeigte sich: Der Mann war mit weit über 2,5 Promille gefahren - und das auch noch ohne Führerschein, wie die weiteren Ermittlungen zeigten. Der Schwarzfahrer musste seinen Roller an Ort und Stelle stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

