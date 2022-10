Mann pöbelt in Wangen Passanten an und muss die Nacht in einer Polizeizelle verbringen

In Wangen hat ein wohnsitzloser Mann mehrere Passanten angepöbelt. Die Polizei nahm ihn schließlich in Gewahrsam.

25.10.2022 | Stand: 19:14 Uhr

In Wangen (Landkreis Ravensburg) hat ein 66-Jähriger unfreiwillig eine Nacht auf dem Polizeirevier verbracht. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann am Montag gleich mehrfach negativ im Stadtgebiet von Wangen aufgefallen. Mittags pöbelte er Passanten vor einem Elektronikfachmarkt an.

Gegen 20.30 Uhr legte er sich in den Vorraum eines Geldinstituts und ging dort ebenfalls die Kunden an. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten baten dem 66-jährigen, wonsitzlosen Mann an, ihn in einer Notschlafunterkunft unterzubringen.

Doch weil er die Polizisten ebenfalls beleidigte und ausfallend wurde, nahmen sie den Mann in Gewahrsam. Der 66-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten und die Kosten für den Aufenthalt in der Polizeizelle zahlen.

