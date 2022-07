Motorradfahrer bei Unfall bei Wangen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Wangen im Landkreis Ravensburg wurde am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt.

12.07.2022 | Stand: 17:29 Uhr

Bei einem Unfall bei Wangen (Landkreis Ravensburg) wurde am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 80-jährige Autofahrerin auf der Landstraße in Richtung Wangen unterwegs. An einer Einmündung wollte sie nach links in Richtung Niederwangen abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer.

Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

