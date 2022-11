Gruppe prügelt auf 15-Jährigen ein - Flasche zerbricht bei Schlag auf den Kopf

In Wangen und Leutkirch (Westallgäu) sind junge Männer und Jugendliche bei Angriffen verletzt worden. Eine Gruppe hatte anfangs sogar den Falschen attackiert.

18.11.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Nach zwei Angriffen in Wangen und Leutkirch (Westallgäu) auf junge Männer beziehungsweise Jugendliche sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter, der in Wangen in einer Gruppe unterwegs war, bedrohte laut Polizei einen 18-Jährigen am Mittwoch kurz nach 19 Uhr vor einem Schnellrestaurant an der Ravensburger Straße.

18- und 15-Jähriger in Schnellrestaurant in Wangen angegriffen

Währenddessen schlug ein 16-Jähriger dem 18-Jährigen ins Gesicht. Doch die beiden Angreifer merkten, dass sie sich in ihrem Opfer geirrt hatten. Sie ließen von ihm ab und attackierten daraufhin einen 15-Jährigen. Der Jugendliche versuchte, zum Eingang des Schnellimbisses zu flüchten. Dabei verfolgten ihn allerdings mehrere Personen.

Gruppe schlägt und tritt auf 15-Jährigen ein

Die Unbekannten schlugen anschließend auf den 15-Jährigen ein und traten zudem auf ihn ein, während er am Boden lag. Der Jugendliche wurde dadurch verletzt, ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen ins Krankenhaus.

Die Polizei Wangen ermittelt nun gegen den 16-Jährigen und weitere Personen aus der Gruppe. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 07522/984-0.

Leutkirch: Mann schlägt anderem Glasflasche auf den Kopf

In Leutkirch waren am Donnerstagabend zwei junge Männer vor einer Unterkunft in der Straße "Im Schleifrad" aneinandergeraten. Im Zuge des Streits soll der 27-Jährige dem 24-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Und zwar so heftig, dass die Flasche daraufhin zu Bruch ging.

Der 24-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 27-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung augenscheinlich verletzt. Die Polizei Leutkirch will nun klären, wie genau es zu dem Streit gekommen war. Zeugenhinweise an die Beamten unter der Telefonnummer 07561/8488-0.

