Wangen: Zwei Tote bei schwerem Unfall auf der B 32 - Auto kollidiert mit LKW

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Wangen-West getötet.

26.08.2021 | Stand: 12:35 Uhr

Tödlicher Zusammenstoß auf der B32 bei Wangen (Westallgäu): Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag. Ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer wollte gegen 15.20 Uhr von der A 96 aus Richtung Süden kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg abbiegen. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der 30-Jährige ins Schleudern, kam in der Folge auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Lkw eines 53-Jährigen. Sowohl der Fahrer des BMW als auch dessen 43-jähriger Beifahrer erlitten bei der Kollision tödliche Verletzungen.

Zwei weitere 20 und 14 Jahre alten Mitfahrer auf dem Rücksitz erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock

. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, fünf Rettungswagen mit insgesamt 27 Einsatzkräften sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Wangen und Amtzell mit insgesamt 31 Wehrleuten im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam war ebenfalls vor Ort eingesetzt. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter.

Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beteiligten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme ist die B 32 sowie die Anschlussstelle Wangen-West aktuell noch bis in die Abendstunden gesperrt. Trotz einer großräumigen Umleitung kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

Am Samstag hatte sich ein schwerer Unfall in Breitenthal ereignet, bei dem ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben kam.

