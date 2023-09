Warum der EV Lindau nicht in der heimischen Eissportarena trainieren kann

In der Halle wird die Eisfläche später aufbereitet als sonst. Was die Gründe sind und was das für die Wettbewerbsfähigkeit des Oberligateams bedeutet.

10.09.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Der EV Lindau tritt am 29. September erstmals in der heimischen Eissportarena aufs Feld. Es ist zugleich der Oberliga-Start. Bis dahin finden alle Testspiele auswärts statt. Das hat einen besonderen Grund: Denn die Stadt Lindau hat sich in Absprache mit dem Förderverein Eissportarena darauf geeinigt, mit der Eisaufbereitung einen Monat später zu starten als sonst. Das soll die gestiegenen Energiekosten etwas eindämmen.

