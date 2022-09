Warum es bei der Drehleiter um Zentimeter geht

Erstmals werden Maschinisten einer Feuerwehr im Landkreis vor Ort auf einer Drehleiter ausgebildet. Welche Vorteile das für die Einsatzkräfte hat.

04.09.2022 | Stand: 05:53 Uhr

Die Drehleiter muss rückwärts zentimetergenau über eine schmale Zufahrt in den Innenhof in Bremenried. Vom Fahrer fordert das Präzisionsarbeit. Erstmals im Landkreis Lindau sind in Weiler Maschinisten für Drehleitern vor Ort ausgebildet worden. „Für uns ist das eine gute Sache“, sagt der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Weiler, Armin Rochelt.

Maschinisten für Drehleitern werden in Bayern normalerweise in den Feuerwehrschulen ausgebildet. Durch die Pandemie hat sich allerdings ein „Stau“ gebildet. Deshalb hat der Freistaat entschieden, 16 Lehrgänge an einen externen Dienstleister zu vergeben und vor Ort abzuhalten.

Ausbildung vor Ort: Ehrenamtler können zu Hause bleiben

Das hat für die Feuerwehren gleich mehrere Vorteile. Die Ehrenamtler können bei den mehrtägigen Lehrgängen zu Hause bleiben. Dort üben sie auf dem eigenen Fahrzeug, mit dem sie bei einem Einsatz ausrücken. Und die Maschinisten trainieren an Objekten, an denen sie im Ernstfall die Leiter einsetzen. In Weiler war unter anderem der Gewerbepark in Bremenried Schauplatz praktischer Übungen.

Ausgewählt für einen der 16 Lehrgänge im Freistaat wurden Feuerwehren, die einen größeren Ausbildungsbedarf haben etwa, weil sie eine neue Drehleiter haben. In Weiler ist das der Fall. Dort ist das Fahrzeug seit 2018 in Betrieb. Es ist die erste Drehleiter für die Wehr überhaupt. Zuvor hatte sie eine Gelenkmastbühne im Einsatz.

Ausbildung in Weiler: vier Tage mit Theorie und Praxis

Die viertägigen Lehrgänge mit Theorie und Praxis übernimmt die Firma FeuRex aus Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Kursleiter Jörg Stumpf bezeichnet die Drehleiter als „Königsklasse“ unter den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren. Sie erfordert vom Maschinisten besondere Kenntnisse und Präzision. „Wenn ein Löschfahrzeug ein, zwei Meter weiter weg vom Gebäude steht, kann ich das durch den Schlauch ausgleichen“, sagt Stumpf. Bei der Drehleiter funktioniert so etwas nicht. Wenn der Maschinist Winkel oder Abstand zum Gebäude falsch einschätzt, fährt der Korb am Ziel vorbei. Dann hilft möglicherweise auch der abwinkelbare vordere Teil der Leiter nicht. Und: Die Drehleiter ist ein Rettungsgerät, bei ihrem Einsatz geht es also nicht selten um Menschenleben.

Stumpf ist es deshalb wichtig, den Maschinisten nicht nur die Technik der Leiter zu vermitteln. Die Maschinisten sollen die Möglichkeiten des Fahrzeuges kennenlernen und sich auch an die Einsatzgrenzen herantasten.

