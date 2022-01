Warum holen sich Wasservögel auf Schnee und Eis keine kalten Füße?

Vögel bekommen keine kalten Füße - selbst wenn sie auf gefrorenen Seen im Allgäu oder am vereisten Rand beim Bodensee spazieren. Wieso ist das so?

Bei einem Winterspaziergang an unseren Seen, Weihern und Fließgewässern lassen sich immer wieder Enten, Möwen, Schwäne und Reiher beobachten, die „barfuß“ auf dem Eis spazieren gehen oder in aller Ruhe im Schnee oder im eiskalten Wasser stehen. Warum holen sich diese Vögel eigentlich keine kalten Füße?

Dafür sorgt ein raffinierter Mechanismus, der nach dem sogenannten Gegenstromprinzip funktioniert. Er reduziert den Wärmeverlust der Tiere auf ein Minimum.

Ein perfektes System für das Eis auf Allgäuer Seen

In den Beinen der Wasservögel laufen die Arterien, die frisches, warmes Blut vom Herz in die Füße leiten, ganz dicht neben den Venen, die kaltes, verbrauchtes Blut aus den Füßen zurück zum Herz transportieren. So kann das warme Arterienblut das kalte Venenblut vorwärmen, bevor es in den Körperkern zurückfließt. Andererseits kühlt das kalte Venenblut das warme Arterienblut bei seinem Weg in die Füße ab. (Lesen Sie auch: Wasserfälle im Westallgäu gehen im Laufe der Jahrhunderte auf Wanderschaft)

Ein Höckerschwan - auch er bekommt keine kalten Füße. Bild: Thomas Gretler

Dieses perfekte Wärmeaustauschsystem sorgt dafür, dass zum Beispiel auf dem Eis stehende Möwen nur zwei bis drei Prozent ihrer Körperwärme über ihre Beine verlieren. Da ihre Schwimmhäute in etwa die gleiche Temperatur wie das Eis aufweisen, können sie es auch nicht antauen – und damit auch nicht festfrieren. (Lesen Sie auch: Bilder zum Staunen: Wie sich der Bodensee im Winter zum Vogel-Paradies entwickelt)

Schwimmhäute von Vögeln kühlen kaum ab

Außerdem kühlen die Schwimmhäute auch dann nicht unter null Grad ab, wenn das Eis selbst deutlich kälter ist: Durch ein Thermostatsystem wird gerade so viel warmes, arterielles Blut in die Beine geleitet, dass die Schwimmhäute immer null Grad „warm“ bleiben.

