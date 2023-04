Selbst pflanzen unerwünscht: Heftige Kritik an blumenlosen Pflanzenkästen in Lindau

Die Stadt hat für die Kästen 115.000 Euro ausgegeben. Dass dort nichts blüht und sie teils als Mülleimer genutzt werden, ärgert so manchen Einwohner.

22.04.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Wer durch die Lindauer Maximilianstraße oder am Hafen entlang geht, sieht es sofort: In einigen der Kübel wachsen zwar bereits kleine Bäumchen und zarte Pflänzchen, doch in den meisten ist nur Erde zu sehen. Die bunten, von Kindern bemalten Stecker von der Gartenschau 2021 machen zwar einen bemühten Eindruck, verleihen den Kästen aus Cortenstahl mit ihren rostfarbenen Oberflächen aber auch nicht wesentlich mehr Leben. Und dann hinterlassen einige Passanten in den Kästen ihren Müll, werfen Kaffeebecher oder Blechdosen hinein oder drücken dort ihre Kippen aus.

