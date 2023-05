Warum Markus Söder die Stadt Lindenberg besucht

Am kommenden Mittwoch kommt der bayerische Ministerpräsident ins Westallgäu. Was der Anlass ist und wer eingeladen ist.

13.05.2023 | Stand: 05:41 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder kommt nach Lindenberg. Am Mittwoch, 17. Mai, wird er abends beim Blaulichtempfang im Gymnasium die Festrede halten. Die Veranstaltung ist allerdings nur für geladene Gäste.

Der Landkreis hält seit einigen Jahren einen Blaulichtempfang ab. Dabei werden verdiente Helfer der Blaulichtorganisationen, also Feuerwehr, THW und BRK, geehrt. Diesmal sind es 81 Frauen und Männer. Die Auszeichnungen überreicht in der Regel ein Vertreter der Staatsregierung. In der Vergangenheit waren das beispielsweise Staatssekretäre oder Minister. Jetzt kommt dazu erstmals der Ministerpräsident ins Westallgäu.

Es ist an dem Tag der einzige Auftritt von Söder im Landkreis Lindau. Der Ministerpräsident war zuletzt 2018 im Westallgäu. Damals trat er nach der Eröffnung der Inselhalle im Skywalk in Scheidegg öffentlich auf.