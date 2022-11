Fischerkrieg und Flugzeugabstürze: Was der Wapo-Chef erlebt hat

Der Chef der Wasserschutzpolizei Lindau, Klaus Achtelstetter, verabschiedet sich in den Ruhestand. Was er in den 33 Jahren auf dem See erlebt hat.

Als das Polizeiboot Hecht auf den Bodensee fährt, bricht die Sonne durch die Wolken. Der Spot liegt auf dem tiefblauen See, die Berge sind zum Greifen nahe. Es wirkt, als wollte die Natur noch einmal alles auffahren, um dem Mann am Steuer den Abschied zu erschweren. Doch so idyllisch war der Dienst für Klaus Achtelstetter nicht immer. In den 33 Jahren bei der Wasserschutzpolizei hat er viel erlebt: Er hat Menschen gerettet, aber manche konnte er nur tot bergen. Neben ihm Boot saßen zitternde Segler, aber auch Persönlichkeiten wie Horst Seehofer, Joachim Herrmann und Gerd Müller.

Die Dienststelle ist „einzigartig in Bayern“, sagt Achtelstetter. Schon deswegen, weil der bayerische Teil des Bodensees nicht nur Landes-, sondern auch Grenzgewässer ist. Die internationale Zusammenarbeit sei etwas „ganz Besonderes“, sagt er und zeigt auf das österreichische und Schweizer Ufer. Dabei hat Achtelstetter, als er bei der Polizei anfing, nicht geplant, bei der Wasserschutzpolizei zu arbeiten. Das habe sich dann durch seine Hobbys so ergeben: Klaus Achtelstetter ist leidenschaftlicher Taucher und Segler.

Der Hecht nimmt Fahrt auf, steuert an Löwe und Leuchtturm vorbei auf den See. Für Achtelstetter ist das nichts Besonderes mehr. „Bootfahren ist fast so wie Autofahren“, sagt er. „Routine“, wie vieles andere bei seiner Arbeit. Doch es gab auch Erlebnisse, die der Polizist nie vergessen wird.

Flugzeugabsturz bei Rorschach war der erste Einsatz

Sein erster Einsatz in Lindau war der Flugzeugabsturz bei Rorschach 1989, der elf Menschenleben – unter anderem das des österreichischen Sozialministers Alfred Dallinger – forderte. „Wir waren das erste Boot vor Ort“, sagt Achtelstetter, der den Kerosinfleck und das Bugrad des Flugzeugs noch vor Augen hat. Es sollte nicht der einzige Flugzeugabsturz bleiben: 1994 stürzte eine zweimotorige Cessna vor Altenrhein in den See.

Für große Schlagzeilen hatte auch der Fischerkrieg 1991 gesorgt, über den der Wasserschutzpolizei-Chef heute schmunzeln kann. Damals hatten er und seine Kollegen sich eine Zeit lang nicht mehr über die Grenze nach Österreich getraut, als der Streit um die Fischereirechte eskaliert war, nachdem ein österreichischer Berufsfischer die Netze des deutschen Kollegen gekappt hatte. Als die Lindauer Wasserschutzpolizei bei den Streithähnen eintraf, richtete der Sohn des österreichischen Fischers eine Pumpgun mit Wildschweinschrot auf den bayerischen Fischer. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd wurde das österreichische Boot versenkt. Die Fischer zeigten die Deutschen an wegen versuchten Mordes. Achtelstetter, der damals das Polizeiboot gesteuert hatte, versichert: „Das war tatsächlich ein Unfall, das Boot war im toten Winkel.“

Das ist das Wasserschutzpolizei-Boot "Hecht"

Knappe 46 Stundenkilometer schafft der Hecht mit seinen zweimal 750 PS starken Motoren. „Es ist noch nicht an seine Grenzen gekommen“, sagt Achtelstetter, der schon viele Boote in seiner Amtszeit erlebt hat. Der Hecht ist maßgeschneidert, ganz nach den Wünschen der Polizei. Allein wegen des Ein-Mann-Radar-Fahrstands war Achtelstetter zig mal in der Werft. „Der Bau dieses Bootes hat zwei Jahre gedauert.“ Unter Deck sind außer dem Maschinenraum eine Toilette, zwei Schlafplätze und eine Küchenzeile. Achtelstetter bezeichnet das als den „Mehrzweckraum“. Denn im Schrank unter dem Spülbecken finden sich auch Tüten zur Bergung von Leichen.

Wie viele Tote er aus dem See gezogen hat, weiß Achtelstetter nicht genau. Er erinnert sich aber noch genau an einen Mann, der angeleint über Bord gegangen war und im Schlepptau seines führerlosen Segelbootes über den See gezogen wurde. Unter die Haut ging ihm die Bergung eines Säuglings. Einer der schlimmsten Einsätze zuletzt war für ihn der Bootsunfall in Lindau 2020, bei dem zwei Segler starben. Während der eine im Krankenhaus starb, fanden sie den anderen erst ein Jahr später.

Verabschiedung am Freitag in Lindau

Es war eine seiner letzten Fahrten mit dem Hecht. Am Freitag wurde der Leiter der Lindauer Wasserschutzpolizei offiziell verabschiedet. Wehmütig wirkte er im Vorfeld nicht. „Es hat Spaß gemacht, dass man etwas erreicht hat“, sagt Achtelstetter, der diese Woche 60 Jahre alt geworden ist. Er hätte noch länger arbeiten können, hat sich aber dagegen entschieden. „Irgendwann ist Schluss“, sagt er – und freut sich jetzt aufs Tauchen und Segeln. Und auf sein Wohnmobil. Wenn er von den Reisen spricht, die er plant, strahlt er. Als erstes soll es nach Spanien gehen. Dann hat er auch ein Schlauchboot dabei. So ganz ohne Boot geht eben nicht.