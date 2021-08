Wechsel im Rathaus: Lindenberg sucht neuen Hauptamtsleiter

Hauptamtleiter Roland Kappel geht im Sommer 2022 in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll möglichst bald beginnen. Denn es ist für die Stadt eine sehr wichtige Stelle.

Die Stadt Lindenberg sucht einen neuen Hauptamtsleiter. Roland Kappel, der die Stelle seit gut 22 Jahren inne hat, geht im nächsten Sommer in die Ruhephase der Altersteilzeit. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll so bald als möglich im Rathaus beginnen. „Eine gewisse Zeit müssen beide parallel arbeiten“, ist Bürgermeister Eric Ballerstedt überzeugt.

Der Hauptamtsleiter ist die wichtigste Position in der Verwaltung. Dort laufen die Fäden zusammen, zudem ist er oder sie Personalchef im Rathaus. Direkt unterstellt ist ihm das Ordnungs- sowie das Kultur- und Gästeamt. „Die Besetzung ist extrem wichtig“, sagt Ballerstedt. Deshalb hat die Stadt die Stelle deutschlandweit ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis Ende August möglich. Anschließend sollen zeitnah Gespräche mit Bewerbern geführt werden, schildert Kappel den Ablauf.

Roland Kappel arbeitet seit 1998 bei der Stadt Lindenberg

Die Stadt will die Stelle zum „nächstmöglichen Zeitpunkt“ besetzen. Roland Kappel soll seinen Nachfolger oder Nachfolgerin gründlich einarbeiten können. Dabei geht es weniger um die Fachkompetenz, die setzt die Stadt ohnehin voraus, als um die Kenntnis über lokale Besonderheiten, über die der Hauptamtsleiter verfügt. Kappel hat die Stelle seit März 1998 inne. Er ist zudem in Lindenberg geboren und aufgewachsen, verfügt also über immenses Wissen über die Stadt.

Sowohl der amtierende Hauptamtsleiter als auch der Bürgermeister sprechen von einer sehr „attraktiven Stelle“. Das betrifft das Aufgabengebiet aber auch die Eingruppierung. Im Stellenplan der Stadt ist die Hauptamtsleitung aktuell als A 14 eingestuft.

Roland Kappel war zuvor beim Landratsamt Lindau

Vor seinem Amtsantritt in Lindenberg war Roland Kappel unter anderem in der Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Lindau, als Personalleiter des damaligen Kreiskrankenhauses Wangen sowie in der Geschäftsführung der damals neu gegründeten Oberschwaben Klinik gGmbH tätig.

Kappel geht klassisch in Altersteilzeit. Die Phase der Freistellung beginnt bei ihm im Juli 2022. Beim Eintritt in die Pension wird er 64 Jahre alt sein und auf 48 Beitragsjahre kommen. „Irgendwann ist genug“, sagt er.