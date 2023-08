Wegen Unwetter: Das Käsefest in Lindenberg wird am zweiten Tag abgesagt

Käsefest in Lindenberg abgesagt: Mehrere Hundert Besucher verlassen binnen weniger Minuten die Gourmetmeile in Lindenberg. Dieses Fazit zieht der Citymanager.

27.08.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Am Samstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr war dann Schluss: Unwetterwarnungen sagten Dauerregen und Gewitter vorher und die Stadt Lindenberg brach das Käse- und Gourmetfest am zweiten Veranstaltungstag ab. Keine leichte Entscheidung, betont Citymanager Sascha Schmid. „Wir wollen die Gesundheit unserer Besucher und aller Beteiligten schützen. Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schnell es gehen kann und was alles passieren kann“, sagt Schmid, ergänzt aber sichtlich enttäuscht: „Es steckt so viel Herzblut im Käsefest.“

Unwetter im Westallgäu: Veranstalter haben Wetterapp im Blick

Schon während des ganzen Vormittags behielten der Citymanager und die anderen Verantwortlichen die Wetterapps ständig im Blick und sprachen sich etwa mit der Feuerwehr ab. Bereits um 14 Uhr informierte Schmid die TSZ-Musikanten, dass ihr Auftritt leider ausfallen muss und Helfer liefen von Stand zu Stand und informierten die Marktleute. Per Lautsprecherdurchsage forderte dann die Feuerwehr dazu auf, das Gelände ruhig und zügig zu verlassen.

Absage des Lindenberger Käsefests: Enttäuschung und Verständnis

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Hundert Besucher auf dem Fest, das jährlich im Zentrum der 11.500-Einwohner-Stadt abgehalten wird. Der Aufforderung kamen die Gäste, die teils mehrere hundert Kilometer angereist waren, auch nach. Das Gelände leerte sich binnen weniger Minuten. „Ärgerlich, aber da kannst Du nichts machen“, sagte ein Familienvater, der aus Esslingen nach Lindenberg gekommen war. „Jetzt fahren wir halt wieder heim“.

Das Internationale Käse- und Gourmetfest ist das größte Fest, das regelmäßig im Westallgäu abgehalten wird. 70 Aussteller hatten heuer Spezialitäten angeboten. Sie mussten fünf Stunden vor Ende der Gourmetmeile ihre Waren zusammenpacken, quasi zur besten Verkaufszeit. „Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm kommt“, zweifelte eine Anbieterin aus Österreich, schob aber hinterher: „Sicher ist sicher.“

Gegen 15 Uhr setzte tatsächlich starker Regen, begleitet von Blitz und Donner, im Westallgäu ein. Später allerdings beruhigte sich die Lage und es blieb weitgehend trocken. Dennoch ist Schmid überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. „Bei einem Fest in dieser Größe, mit Bühne und vielen Marktständen, brauchen wir viel Vorlaufzeit“, erklärt Schmid. Da könne man nicht warten, ob sich das Wetter kurzfristig doch noch anders entwickle. Die Sicherheit der Besucher und Händler stehe hier an erster Stelle. „Der allergrößte Teil der Besucher und Händler hat sehr verständnisvoll reagiert, aber natürlich waren einige auch enttäuscht.“

Lesen Sie auch Käsereichef Georg Baldauf im Interview

Es war das erste Mal, dass in Lindenberg ein großes Fest wegen einer Unwetterwarnung abgesagt wurde. Das Abendprogramm fiel dagegen schon öfters ins Wasser. Auch am Freitagabend war gegen 20.30 Uhr Schluss aufgrund von Regen und Gewitter. Vor ein paar Jahren hatte die Hafenweihnacht in Lindau wegen einer Unwetterwarnung geschlossen, damals blieb es ebenfalls ruhig.

Allerdings hat die Stadt schon einmal schlechte Erfahrungen mit einem Sturm beim Käse- und Gourmetfest gemacht. 2011 war ein großer Fallschirm, der bei großen Festen auf dem Stadtplatz als Sonnen- und Regenschutz diente, unter heftigem Wind zusammengefallen. Zuvor hatte eine starke Windböe einen tonnenschweren Block samt Eisenstange umgeworfen, an denen der Schirm befestigt war. Bei dem Unfall war eine Frau verletzt worden. Seitdem verzichtet die Stadt auf den großen Fallschirm.

Lesen Sie auch Erst Abriss, dann Neubau: Was jetzt am Stadtplatz Lindenberg passiert

Das Fazit fällt trotz des Abbruchs sowohl bei Schmid als auch den Händlern positiv aus. „Sehr viele Besucher kamen schon am Samstagvormittag.“ Und auch der ungeplante Abbau lief laut Schmid reibungslos. „Es hat gut geklappt, unsere Informationsketten haben funktioniert und wir hatten tolle Unterstützung durch die Feuerwehr.“ Dennoch sei es natürlich schade, gerade auch für die Künstler, deren Auftritt ausgefallen ist. „Wir hoffen auf einen schönen Sommerabend im nächsten Jahr.“