Diese Weihnachts- und Adventsmärkte finden 2022 im Westallgäu statt

Im gesamten Westallgäu stimmen Märkte und Basare auf die besinnliche Zeit ein. Die ersten finden schon an diesem Wochenende in Maierhöfen und Gestratz statt.

04.11.2022 | Stand: 16:55 Uhr

Bis Heiligabend sind es zwar noch über 50 Tage. Doch so langsam aber sicher rückt Weihnachten immer näher. Und vor allem die Adventszeit. Sie beginnt in diesem Jahr schon am 27. November – und dauert somit fünf Wochen. Bis dahin finden in (fast) allen Orten in der Region Weihnachts- und Adventsmärkte oder Basare statt. Der ersten sogar schon an diesem Wochenende. Eine Übersicht über alle Termine, die bis dato unserer Redaktion gemeldet worden sind.

Sonntag, 6. November: M aierhöfen Weihnachtsmarkt „Wenn’s dunkel wird und wiehnächtet...“ von 10 bis 17 Uhr im Ibergzentrum mit handverlesenen Geschenkideen, Deko und allem für die heimelige Zeit.

Weihnachtsmarkt „Wenn’s dunkel wird und wiehnächtet...“ von 10 bis 17 Uhr im Ibergzentrum mit handverlesenen Geschenkideen, Deko und allem für die heimelige Zeit. 6. November bis 24. Dezember: Gestratz „Waldweihnacht am Winkelholz“ an jedem Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Deko, Kränze, Gestecke, Kerzen und mehr. Adresse: Familie Hambach, Am Winkelholz 15.

„Waldweihnacht am Winkelholz“ an jedem Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Deko, Kränze, Gestecke, Kerzen und mehr. Adresse: Familie Hambach, Am Winkelholz 15. 15. November bis 24. Dezember: Bregenz Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz, täglich von 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr). 40 Weihnachtshütten mit Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz, täglich von 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr). 40 Weihnachtshütten mit Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und Geschenkideen. Samstag, 19. November: Wohmbrechts Großer Weihnachtsbasar zugunsten von leukämie- und tumorkranken Kindern der Uniklinik Ulm von 13.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Gelände der Grundschule. Kinderprogramm mit Basteln und Kinderschminken. Veranstalter ist die Initiativgruppe Hergatz-Wangen.

Großer Weihnachtsbasar zugunsten von leukämie- und tumorkranken Kindern der Uniklinik Ulm von 13.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Gelände der Grundschule. Kinderprogramm mit Basteln und Kinderschminken. Veranstalter ist die Initiativgruppe Hergatz-Wangen. 19. und 20. November: Hergensweiler Bücherbasar und kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Pausenhof der Grundschule. Samstag ab 18 Uhr (kein festes Ende), Sonntag ab 9.30 Uhr (bis nachmittags)

Bücherbasar und kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Pausenhof der Grundschule. Samstag ab 18 Uhr (kein festes Ende), Sonntag ab 9.30 Uhr (bis nachmittags) Sonntag, 20. November: Maierhöfen Gebhardsfest ab 10 Uhr im Ibergzentrum. Verkauf von Adventsgestecken und Adventskränzen. Der Pfarrgemeinderat bietet einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an.

Gebhardsfest ab 10 Uhr im Ibergzentrum. Verkauf von Adventsgestecken und Adventskränzen. Der Pfarrgemeinderat bietet einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an. 24. November bis 18. Dezember: Lindau Hafenweihnacht auf der Insel. Öffnungszeiten: jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Musikgruppen und Chöre treten auf, für Kinder gibt es einen zauberhaften Märchenwald. (Lesen Sie dazu auch: Hafenweihnacht Lindau: Fußgängerzone soll auch in diesem Jahr leuchten)

Hafenweihnacht auf der Insel. Öffnungszeiten: jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Musikgruppen und Chöre treten auf, für Kinder gibt es einen zauberhaften Märchenwald. (Lesen Sie dazu auch: Hafenweihnacht Lindau: Fußgängerzone soll auch in diesem Jahr leuchten) 25. bis 27. November: Lindau Zeughausmarkt mit 20 Ausstellern am Unteren Schrannenplatz auf der Insel. Öffnungszeiten: Freitag von 19 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Veranstalter ist erstmals der Zeughausverein.

Zeughausmarkt mit 20 Ausstellern am Unteren Schrannenplatz auf der Insel. Öffnungszeiten: Freitag von 19 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Veranstalter ist erstmals der Zeughausverein. Samstag, 26. November: Heimenkirch Adventsmarkt von 14 bis 20 Uhr. Neuer Veranstaltungsort in der Ortsmitte (Bereich Schule und Alte Turnhalle).

Welche Weihnachtsmärkte finden im Dezember im Westallgäu statt?

25. November bis 26. Februar: Scheidegg Zauberhafter Winterwald im Skywalk Allgäu. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, in den bayerischen Schulferien täglich geöffnet. Mit Waldillumination und Rahmenprogramm. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Zauberhafter Winterwald im Skywalk Allgäu. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, in den bayerischen Schulferien täglich geöffnet. Mit Waldillumination und Rahmenprogramm. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt. 26. und 27. November: Scheidegg 32. Christkindlmarkt rund um die Pfarrkirche. Samstag von 13 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 40 Aussteller stimmen auf die besinnliche Zeit ein. Es gibt Musik und für die Kinder kommt auch der Nikolaus vorbei.

32. Christkindlmarkt rund um die Pfarrkirche. Samstag von 13 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 40 Aussteller stimmen auf die besinnliche Zeit ein. Es gibt Musik und für die Kinder kommt auch der Nikolaus vorbei. 26. November bis 17. Dezember: Wangen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, jeweils nur Samstag von 10 bis 20 Uhr. Wöchentlich wechselnde Kunstschaffende sind vertreten. Mit lebendiger Krippe.

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, jeweils nur Samstag von 10 bis 20 Uhr. Wöchentlich wechselnde Kunstschaffende sind vertreten. Mit lebendiger Krippe. Sonntag, 27. November: Simmerberg Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Veranstalter ist die Feuerwehr.

Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Veranstalter ist die Feuerwehr. 30. November bis 4. Dezember: Isny Schlossweihnacht im Innenhof von Schloss Isny. Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Täglich um 18.30 Uhr ist das Engelefliegen.

Schlossweihnacht im Innenhof von Schloss Isny. Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Täglich um 18.30 Uhr ist das Engelefliegen. Samstag, 3. Dezember: Lindenberg Adventsmarkt ab 12 Uhr. Neuer Veranstaltungsort: auf dem Stadtplatz. (Lesen Sie dazu auch: Leuchten die Weihnachtssterne 2022 in Lindenberg? Entscheidung steht fest)

Adventsmarkt ab 12 Uhr. Neuer Veranstaltungsort: auf dem Stadtplatz. (Lesen Sie dazu auch: Leuchten die Weihnachtssterne 2022 in Lindenberg? Entscheidung steht fest) 3. bis 18. Dezember: Bregenz Weihnachtsmarkt in der Oberstadt (Martinsplatz). Jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt in der Oberstadt (Martinsplatz). Jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Sonntag, 4. Dezember: Weiler Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Veranstalter ist der Alpenverein.

Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Veranstalter ist der Alpenverein. Samstag, 10. Dezember: Oberreute Weihnachtsmarkt von 14 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz. Es gibt vor allem Handgemachtes.

Weihnachtsmarkt von 14 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz. Es gibt vor allem Handgemachtes. 10. und 11. Dezember: Oberstaufen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Öffnungszeiten: Samstag von 13 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

