Der Weihnachtsmarkt in Lindenberg kehrt zurück auf den Stadtplatz

Der Weihnachtsmarkt in Lindenberg kehrt an seinen ursprünglichen Standort zurück. Dort schaut auch der Nikolaus vorbei. Die Infos zum Adventsmarkt im Überblick.

24.11.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Lindenberg musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2022 soll die traditionelle Veranstaltung wieder stattfinden - allerdings an einem neuen Standort. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Lindenberger Weihnachtsmarkt:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindenberg im Allgäu?

Warum wurde der Adventsmarkt in Lindenberg verlegt?

Wann kommt der Nikolaus in Lindenberg im Allgäu?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Lindenberg auf einen Blick

Name : Weihnachtsmarkt in Lindenberg

: Weihnachtsmarkt in Lindenberg Ort : 88161 Lindenberg, Stadtplatz

: 88161 Lindenberg, Stadtplatz Termin : 03.12.2022

: 03.12.2022 Umfang: Marktstände, Musik, Himmlisches Postamt

Wann ist Weihnachtsmarkt 2022 in Lindenberg?

Der Weihnachtsmarkt in Lindenberg findet am Samstag, 3. Dezember 2022 auf dem Stadtplatz statt und nicht wie sonst an der Goethestraße. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 3. Dezember 2022: von 12 bis 20 Uhr

Warum ist der Weihnachtsmarkt nun auf dem Stadtplatz in Lindenberg?

Die Stadt Lindenberg plant ihren Weihnachtsmarkt heuer auf dem Stadtplatz. Damit kehrt er nach vielen Jahren von der Goethestraße an seinen ursprünglichen Platz zurück. Das Kultur- und Gästeamt verspricht sich am Stadtplatz eine „mugligere Stimmung“, sagt deren Leiterin Kathrin Felle. „Wir können uns den Markt dort gut vorstellen und probieren es einfach mal.“ Ein Nebenaspekt: Auf dem Stadtplatz kann der Bauhof die Buden in aller Ruhe aufbauen und es muss keine Straße gesperrt werden.

Programm: Was wird auf dem Weihnachtsmarkt in Lindenberg geboten?

30 Anbieter – Händler, Vereine, Gewerbebetriebe und Organisationen - haben sich zum Weihnachtsmarkt in Lindenberg angekündigt. Im Rahmenprogramm gibt es Musik, ein Angebot für Kinder und ein himmlisches Postamt, in dem Wünsche ans Christkind abgegeben werden können.

Wann kommt der Nikolaus in Lindenberg im Allgäu?

Der Nikolaus darf beim Weihnachtsmarkt in Lindenberg im Allgäu nicht fehlen. Er kommt gegen 17 Uhr auf den Stadtplatz.

Wo kann ich in Lindenberg parken?

Weihnachtsmarkt-Besucher können ihr Auto auf allen öffentlichen Parkplätzen in Lindenberg abstellen - unter anderem an der Goethestraße oder Hauptstraße. Die Stadt Lindenberg hat dazu eine Übersichts-Karte der Parkplätze zusammengestellt.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Lindenberg?

Wer nicht mit dem Auto nach Lindenberg kommt, kann mit dem Zug zum nächstgelegenen Bahnhof Röthenbach fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Lindenberg im Allgäu (Fahrplanauskunft beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund oder über den Bayern-Fahrplan).

Wo kann ich in Lindenberg im Allgäu übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Lindenberg und seinen Stadtteilen Ellgassen, Goßholz, Kellershub, Manzen, Nadenberg, Ratzenberg, Ried und Weihers übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Lindenberg unter Telefon +498381/92843-10 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Lindenberg?

Die Stadt Lindenberg ist Veranstalter des Weihnachtsmarkts.

