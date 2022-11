Weihnachtsmarkt 2022 in Wangen hat vier Termine

An vier Terminen sind die Weihnachtsmärkte in Wangen mitsamt musikalischer Untermalung, Kinderunterhaltung sowie Ständen von Austellern aus und um Wangen.

11.11.2022 | Stand: 11:07 Uhr

2021 wurden die Weihnachtsmärkte in Wangen abgesagt. In diesem Jahr reiht sich die Stadt in Liste Märkte zur Adventszeit im Allgäu ein und kommt gleich mit vier Terminen daher.

Wann sind die Weihnachtsmärkte in Wangen?

Wie lange haben die Märkte geöffnet?

Wo finden die Weihnachtsmärkte 2022 in Wangen statt?

Was ist auf den Weihnachtsmärkten in Wangen zu erwarten?



Wann sind die Weihnachtsmärkte in Wangen?

Wangen hat gleich vier Termine für die Weihnachtsmärkte. An allen Adventssamstagen findet ein Weihnachtsmarkt jeweils statt.

26. November 2022

3. Dezember 2022

10. Dezember 2022

17. Dezember 2022

Wie lange haben die Märkte geöffnet?

An allen vier Samstagen an den Adventswochenenden sind die Märkte zehn Stunden lang geöffnet. Die Öffnungszeiten sind:

10 bis 20 Uhr

Wo finden die Weihnachtsmärkte 2022 in Wangen statt?

Laut Veranstaltungskalender der Stadt Wangen finden die Weihnachtsmärkte in der Herrenstraße und Paradiesstraße sowie auf dem Marktplatz und Postplatz statt.

Was ist auf den Weihnachtsmärkten in Wangen zu erwarten?

Vorweg: Die Austeller wechseln an den Samstagen durch. Rund 50 private Kunstschaffende, Vereine und Organisationen aus der Region bieten ihre Waren an. Für den Fall, dass man noch einen Adventskranz braucht, kann man einen erwerben. Ebenso stehen auch Holzspielzeug, Töpferarbeiten und Gefertigtes aus Stahl zur Verfügung. Auch weihnachtliches Gebäck wird dargeboten.

Musikalisch werden die Märkte von den Musikkapellen, Bläsergruppe und Chöre in und um Wangen begleitet. Für die Kinder gibt es Lesungen zum Advent und Bastelstunden. Damit wird das Warten auf das Christkind annehmlicher.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.