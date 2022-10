Auch der Dorfnikolaus kommt zum Weihnachtsmarkt in Weiler: Das sollten Sie darüber wissen

Der Nikolaus hat sein Kommen zum Weihnachtsmarkt in Weiler angekündigt. Der Markt soll heuer wieder auf dem Kirchplatz stattfinden - ein Überblick.

21.10.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Weiler musste wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 abgesagt werden. 2022 soll der Markt wieder auf dem Kirchplatz stattfinden. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann ist Weihnachtsmarkt in Weiler?

Was wird beim Weihnachtsmarkt in Weiler geboten?

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Weiler?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Weiler auf einen Blick

Name : Weihnachtsmarkt in Weiler

: Weihnachtsmarkt in Weiler Ort : 88171 Weiler-Simmerberg, Kirchplatz

: 88171 Weiler-Simmerberg, Kirchplatz Termin : 04.12.2022

: 04.12.2022 Umfang: Markt mit Ständen, Essen und Trinken

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Weiler statt?

Der Weihnachtsmarkt in Weiler soll am Sonntag, 4. Dezember 2022, auf dem Kirchplatz stattfinden. Die Öffnungszeiten:

Sonntag, 4. Dezember 2022: von 10 bis 18 Uhr

Programm: Was sind die Angebote beim Weihnachtsmarkt in Weiler?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Weiler gibt es mehrere Stände mit kulinarischen Angeboten und weihnachtsspezifischen Artikeln.

Der Dorfnikolaus hat sein Kommen bereits angekündigt - wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

Der Nikolaus kommt heuer zum Weihnachtsmarkt in Weiler. Bild: Thomas Gretler (Archivbild)

Wo kann ich in Weiler parken?

Autofahrer können in Weiler auf allen öffentlichen Parkplätze ihre Pkw abstellen (Informationen zu den Parkgebühren finden Sie hier).

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Simmerberg?

Wer nicht mit dem Auto anreist, kann auch mit dem Zug bis zum Bahnhof in Röthenbach fahren (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Weiler (Fahrplanauskunft beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund oder über den Bayern-Fahrplan).

Wo kann ich in Weiler-Simmerberg übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Weiler-Simmerberg und seinen Ortsteilen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Weiler-Simmerberg-Ellhofen unter Telefon +498387/391-50 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Weiler?

Der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Weiler veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Weiler.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.