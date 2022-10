So schön wird der Weihnachtsmarkt rund um das Neue Schloss in Kißlegg

Der Weihnachtsmarkt Kißlegg findet 2022 rund um das barocke Neue Schloss statt: von 25. bis 27. November. Das sollten Sie zu der Veranstaltung wissen.

27.10.2022 | Stand: 10:23 Uhr

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Kißlegg musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2022 soll der Adventsmarkt wieder stattfinden - allerdings nicht im Neuen Schloss Kißlegg. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Kißlegg statt?

Was wird beim Markt am Neuen Schloss geboten?

Wo kann ich in Kißlegg parken?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Kißlegg auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt in Kißlegg

Ort: 88353 Kißlegg, Neues Schloss Kißlegg (Schloßstraße 8)

Termin: 25.11. bis 27.11.2022

Umfang: Marktstände mit Kunsthandwerk, Musik und Kulinarischem

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Kißlegg statt?

Der Kißlegger Kunstgewerbe- und Weihnachtsmarkt öffnet traditionell am ersten Adventswochenende - 2022 also von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022. Der Markt findet heuer wegen Sanierungsarbeiten allerdings nicht im Neuen Schloss Kißlegg statt, sondern im Außenbereich. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 25. November : von 16 bis 20 Uhr

: von 16 bis 20 Uhr Samstag, 26. November : von 13 bis 20 Uhr

: von 13 bis 20 Uhr Sonntag, 27. November: von 10 bis 17 Uhr

Programm: Was ist beim Weihnachtsmarkt in Kißlegg alles geboten?

Knapp 50 Aussteller bieten ihre Waren - von Kusthandwerk bis Kulinarisches - rund um das barocke Neue Schloss Kißlegg an. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Wo gibt es Parkplätze in Kißlegg?

Autofahrer können direkt am Parkplatz an der Schlossstraße oder am Parkplatz an der Fürst-Eberhard-Straße in der Nähe ihre Wagen abstellen. Weitere Stellflächen gibt es am nahegelegenen Bahnhof oder auf dem Parkplatz am Johann-Georg-Fischer-Weg.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Kißlegg?

Weihnachtsmarkt-Besucher können auch mit dem Zug anreisen: Kißlegg ist ein Knotenpunkt für die Bahnstrecken München-Memmingen-Lindau und Ulm-Aulendorf-Ravensburg-Friedrichshafen (Reiseauskunft hier). Auch die Strecke der Allgäubahn verläuft durch Kißlegg. Die Buslinien 7549, 7550, 7544, 7535 und 7543 sind in das sogenannte Bodo-Netz eingebunden - die Fahrpläne dazu gibt es hier.

Wo kann ich in Kißlegg übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Kißlegg und ihren Ortschaften Waltershofen und Immenried übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg unter Telefon +497563/936-142 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Kißlegg?

Der Verkehrs- und Gewerbeverein Kißlegg organisiert und veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Kißlegg.

