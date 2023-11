Das erwartet Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Oberreute

Beim Weihnachtmarkt in Oberreute können Besucherinnen und Besucher nicht nur bummeln sondern auch einen Weihnachtsbaum ersteigern. Das ist noch geplant.

14.11.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Am 16. Dezember findet in Oberreute in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt statt. Anders als im vergangenen Jahr, sind dieses Mal auch einige Händler vor Ort. Außerdem soll es eine Christbaumversteigerung geben. Wir haben zusammengefasst, was Besucherinnen und Besucher sonst noch beim Oberrreuter Weihnachtsmarkt erwartet

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Oberreute auf einen Blick:

Name : Oberreuter Weihnachtsmarkt

: Oberreuter Weihnachtsmarkt Ort : Dorfplatz, 88179 Oberreute

: Dorfplatz, 88179 Oberreute Termin : 16. Dezember

: 16. Dezember Umfang: Markt mit Händlern Essen und Kinderprogramm

Öffnungszeit: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Oberreute statt?

Der Oberreuter Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 16. Dezember von 15 bis 22 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Welches Programm gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Oberreute?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Oberreute gibt es neben einigen Marktständen und dem kulinarischen Angebot auch ein musikalisches Rahmenprogramm der Jugendkapelle. Außerdem ist eine Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Kinderprogramm inklusive Nikolausbesuch geplant.

Anreise: Wo kann ich in Oberreute parken?

In Oberreute steht eine Vielzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Eine Anreise mit dem Auto ist daher problemlos möglich. Besucher können beispielsweise von Oberstauden oder Lindau auch mit dem Bus anreisen.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.