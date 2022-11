Zwei Tage Christkindlmarkt in Scheidegg - die wichtigsten Informationen

In Scheidegg gibt es heuer wieder einen Christkindlmarkt. Alles, was zu Termin, Öffnungszeiten und Programm des Scheidegger Weihnachtsmarkt 2022 wichtig ist.

17.11.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Klein, aber fein: Zwei Tage lang gibt 2022 es in Scheidegg im Westallgäu einen Christkindlmarkt. Der Weihnachtsmarkt findet erstmals seit der Corona-Pandemie wieder statt. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Informationen:

Wann ist der Christkindlmarkt in Scheidegg?

Wie sieht das Programm beim Christkindlmarkt in Scheidegg aus?

Von wann bis wann ist der Weihnachtsmarkt in Scheidegg geöffnet?

(Hier finden Sie eine Übersicht über alle Allgäuer Weihnachtsmärkte.)

Der Christkindlmarkt in Scheidegg soll nach zwei Corona-Jahren nun wieder wie geplant am 26. und 27. November 2022 stattfinden. Das sind die Öffnungszeiten:

Samstag, 26. November 22: 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 27. November 22: 11 bis 18 Uhr

Offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister ist dann am Samstag um 14 Uhr. (Einen Überblick über weitere Westallgäuer Weihnachtsmärkte finden Sie hier.)

Das ist das Programm beim Weihnachtsmarkt in Scheidegg 2022

Über 40 Aussteller wollen laut der Gemeinde rund um den Kirchplatz und den Pfarrweg ihre Waren präsentieren. Bäckerei- und Konditoreiwaren, Süßwaren und Schokolade, Handarbeiten aus Holz, Glas und Terrakotta, Honig und Bienenwachsprodukte, Christbaumschmuck, Krippen, Adventskränze, Schnäpse und Liköre, Gewürze, Kunst aus Schrott und Metall, Edelstein-, Gold- und Silberschmuck, Seifen, Christbäume und vieles mehr können Besucherinnen und Besucher kaufen.

Neben den Ständen gibt es an beiden Tagen auch ein umfangreiches Programm: Am Samstagnachmittag spielt der Musikverein Scheidegg, ab 16.30 Uhr gibt es ein Konzert in der St.-Gallus-Kirche: Almut und Uwe Gebert präsentieren Werke für Orgel und adventliche Texte. Der Eintritt ist frei.

Beim Christkindlmarkt Scheidegg 22 gibt es eine Feuershow

Besonders weihnachtliche Stimmung kommt auf, wenn es gegen Abend dunkel wird: In Scheidegg gibt es ab 17.30 Uhr am Samstag eine Feuershow auf dem Kirchplatz. Bevor der Christkindlabend um 20 Uhr endet, können Besucherinnen und Besucher um 18.30 Uhr noch in die Vorabendmesse in St. Gallus gehen.

Der Sonntag startet mit Messen in der St.-Gallus-Kirche und der Evangelischen Auferstehungskirche um 10, beziehungsweise 10.30 Uhr. Danach startet der Christkindlmarkt offiziell um 11 Uhr. Wenn das Wetter hält, gibt es nachmittags Kutschfahrten der Reitergruppe Scheidegg. Ein besonderes Highlight für Kinder: Der Nikolaus verteilt ab 16.30 Uhr vor dem Handwerkermuseum "Heimathaus" Geschenke. (Hier finden Sie das Programm im Detail.)