Wieso Scheidegg die Eröffnung der Winterwelten verschieben muss

In Scheidegg findet am 2./3. Dezember der Weihnachtsmarkt statt. Die Winterwelten mit Lichterwald und Märchenfiguren lassen aber noch auf sich warten. Wieso?

29.11.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Eigentlich hätte an diesem Wochenende (2./3. Dezember) in Scheidegg beides parallel sein sollen: Der 33. Christkindlmarkt – und die Eröffnung der Winterwelten. Doch daraus wird nichts.

Der traditionelle Christkindlmarkt soll zwar wie geplant am Samstag und Sonntag rund um die Pfarrkirche stattfinden. Auf einen Winterspaziergang im Lichterwald und zwischen Märchenfiguren müssen Einheimische und Gäste allerdings noch warten. „Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Organisator Frank Seidel auf Nachfrage unserer Redaktion.

Scheidegger Winterwelten dauern bis 2. Februar 2024

Konkret meint Seidel, der im Rathaus für Wirtschaftsförderung, Klima- und Umweltschutz zuständig ist, den Wintereinbruch. Dadurch sei es nicht möglich, die Figuren und die Lichter wie geplant aufzustellen und zu installieren. „Sie können kein Hackschnitzel auf einer bestehenden Schneedecke errichten“, erläutert Seidel. Hinzu komme, dass der Bauhof mit Winterdienst beschäftigt sei.

Der Weihnachtsmarkt in Scheidegg findet am 2. und 3. Dezember statt. Bild: Sara Gretler (Archiv)

Die Eröffnung der Winterwelten war eigentlich für diesen Samstag geplant. Sie wird sich nun um einige Tage verzögern. Seidel hofft, dass sie am zweiten Adventswochenende (9./10. Dezember) gelingt. Dann verwandelt sich der Pfarrer-Kneipp-Park in einen märchenhaften Lichterwald mit Figuren wie Hänsel & Gretel oder dem kleinen Muck. Auch der Weiher am Kurhaus und beim Theatron wird märchenhaft beleuchtet.

Auf dem Kirchplatz ist eine Ausstellung von großen und kleinen Weihnachtskrippen geplant. Vor dem Büro von Scheidegg-Tourismus öffnet das Himmelspostamt für die Briefe der Kinder ans Christkind. Als Außenstelle steht in Scheffau ein Weihnachtsdorf.

Die Scheidegger Winterwelten sollen – bei freiem Eintritt – bis 2. Februar stehen bleiben.

Christkindlmarkt findet in Scheidegg am 2. und 3. Dezember 2023 statt

Der Christkindlmarkt in Scheidegg ist der einzige im Westallgäu, der an zwei Tagen stattfindet. Er ist an diesem Samstag von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr. Mehr als 40 Fieranten und Aussteller sind dabei.

Am Samstag spielen ab 15 Uhr die Blechbläser des Musikvereins und ab 17.30 Uhr gibt es eine Feuershow auf dem Kirchplatz. Am Sonntag spielt ab 15 Uhr die Jugendkapelle „Lindegg“ und um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus.

Es gibt zudem unter anderem Kutschfahrten, Märchenstunden, ein Kinderkarussell, eine Tombola, Orgelkonzerte sowie Führungen im Handwerkermuseum. Der Einzelhandel öffnet zum verkaufsoffenen Sonntag.