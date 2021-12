Weihnachtszeit: Lebendige Krippe beim Adventszauber in Gestratz

Die zwei jungen Frauen Katharina Achberger und Larissa Maurus aus Gestratz bringen trotz Corona vorweihnachtliche Stimmung in den Ort. Warum sie dafür wenig Werbung gemacht haben.

20.12.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Da hat mancher Autofahrer gestaunt: Rechts und links von den Straßen rund um Gestratz leuchteten am Wochenende in den Abendstunden Kerzenlichter. Dahinter steckte der „Stille Adventszauber“, der im Einklang mit den Corona-Bedingungen in der kleinsten Landkreisgemeinde stattfand. Abendliche Winterwanderungen waren dabei ebenso möglich wie das Lesen von Weihnachtsgeschichten oder der Besuch einer lebendigen Krippe.

Katharina Achberger (25) und Larissa Maurus (24) haben die auf den ganzen Ortsbereich verteilte Veranstaltung angestoßen. Die beiden jungen Frauen wollten den Corona-Einschränkungen bewusst etwas entgegensetzen, „was zugänglich ist und wo jeder kommen kann“. Veranstaltungen in der Argenhalle sind derzeit tabu – und auch ein lustiges Klausentreiben, das es in Gestratz in den Jahren vor Corona gab, kann nicht stattfinden. So überlegten die beiden Frauen, die selbst im Gestratzer Vereinsleben aktiv sind, wie es trotzdem eine vorweihnachtliche Stimmung im Ort geben könnte. Und ihnen fiel das Konzept des „Stillen Adventszaubers“ ein. Er sollte bewusst dezentral stattfinden – und überall dort, wo sich Gemeindebürger etwas einfallen lassen. Konkrete Vorschläge gab es nicht, schließlich sollte der Kreativität der Gestratzer keine Grenze gesetzt werden.

Zehn Stationen und jede Menge Lichter rund um Gestratz

Gestaunt haben Katharina und Larissa über die Resonanz, denn die war größer als gedacht. Bald schon stand fest: Es sollte zehn Stationen geben mit jeder Menge Lichter dazwischen. So führte ein Lichterweg in Richtung Unterreute – und dort zu einer lebendigen Krippe. Und das kam bei Familien mit Kleinkindern besonders gut an. So freute sich Karin Mergentaler mit ihrer Tochter Lena über die schöne winterliche Wanderung und das Streicheln des Esels. Nur durch Zufall hatte sie vom Adventszauber erfahren. Werbung hatten die beiden Veranstalterinnen bewusst nur örtlich gemacht – und dort auch nur im Gemeindeblatt und der „Gestratz-App“. Auf Plakate hatten sie bewusst verzichtet, um nicht zu viele Teilnehmer in den Ort zu locken.

Die lebendige Krippe kam bei Familien besonders gut an – wie hier bei Karin Mergentaler und ihrer Tochter Lena. Bild: Olaf Winkler

In den Abendstunden waren zwar viele Gestratzer unterwegs, aber wie erhofft gab es keine größeren Ansammlungen. Immer mal wieder kam beim Himmelspostamt in Ehrlach eine kleinere Gruppe oder Familien vorbei. Hier ließen sich Wünsche niederschreiben, wie beispielsweise jener, dass Corona bald vorbei sein möge.

Musikkapelle Gestratz spielt

Vor der Argenhalle gab es weitere Lichterwege, die zu Weihnachtsgeschichten führten. Ein beleuchtetes Bildstöckle erwartete abendliche Spaziergänger in Horben, ein „Reich der Wichtel“ in Dinnensberg und eine beleuchtete Kapelle in Altensberg.

Lesen Sie auch

Nachbarschaftshilfe Pandemie sorgte für Mehraufwand für engagierte Halblecher

Immer mal wieder zu hören waren einzelne Gruppen der Gestratzer Musikkapelle. Sie spielten bewusst nicht an zentralen Stellen, um so ebenfalls größere Ansammlungen zu vermeiden. In der Pfarrkirche spielte am Sonntagabend eine Stubenmusik weihnachtliche Klänge.

<p>Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? <a href=https://www.allgaeuer-zeitung.de/newsletter/newsletter-westallgaeu/?wt_mc=owned.website.azde.default.dertag.bild>Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".</a></p>