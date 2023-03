Dafür gibt die Gemeinde Weiler-Simmerberg heuer ihr Geld aus

Rund 25 Millionen Euro will die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg heuer bewegen. Für was das Geld ausgegeben wird.

15.03.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Mehr als 1,9 Millionen Euro steckt Weiler-Simmerberg heuer in die Umgestaltung des Bahnhofsareals. Das ist für die Marktgemeinde die größte Investition in diesem Jahr. Doch auch weitere große Projekte stehen auf dem Plan. Rund 25 Millionen will die Kommune laut dem Haushaltsplan bewegen. Das Zahlenwerk haben die Marktgemeinderäte nun mit vier Gegenstimmen beschlossen.

