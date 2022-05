Beeindruckende Natur und bewegte Geschichte - Wissenswertes zu Weiler-Simmerberg

Weiler-Simmerberg ist beschaulicher Ort im Westallgäu. Die Gemeinde punktet mit schöner Landschaft und historischen Gebäuden. Infos im Überblick lesen Sie hier.

Der Markt Weiler-Simmerberg ist nicht nur geographisch besonders - der Ort hat aufgrund seiner Lage zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz auch eine bewegte Geschichte. Die eindrucksvolle Natur rund um die Gemeinde lockt zudem Touristen und Einheimische zum Wandern und Genießen ins Westallgäu.

Wo liegt Weiler-Simmerberg?

Die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg liegt im Landkreis Lindau und grenzt direkt an die Region Bregenzerwald im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Der Ort liegt auch im sogenannten Dreiländereck zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland und 25 Kilometer vom Bodensee entfernt. Weiler-Simmerberg ist die drittgrößte Gemeinde im Landkreis Lindau. (Lesen Sie auch: Wo liegt eigentlich das Westallgäu? Wir stellen die Region vor)

Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Weiler-Simmerberg?

Die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg hat 6374 Einwohnerinnen und Einwohner.

Welche PLZ (Postleitzahl) hat Weiler-Simmerberg?

Weiler-Simmerberg hat die Postleitzahl (PLZ) 88171.

Wie viele Ortsteile hat Weiler-Simmerberg?

Weiler-Simmerberg besteht aus insgesamt 39 Gemeindeteilen: Den drei Hauptorten Weiler im Allgäu, Simmerberg und Ellhofen und weiteren 36 Dörfern.

Wie hoch liegt Weiler-Simmerberg?

Der Hauptort Weiler im Allgäu liegt auf 632 Metern. Ellhofen und Simmerberg liegen auf einem der breiten Höhenrücken auf rund 800 Metern. Von hier haben Urlauber eine gute Aussicht auf die Allgäuer und Vorarlberger Alpen sowie das Schweizer Säntis-Massiv.

Welche Partnergemeinden hat Weiler-Simmerberg?

Italien: Weiler-Simmerberg hat eine Partnerschaft mit Valmontone in Italien.

Frankreich: Eine weitere Partnerschaft wird mit Ollioules in Frankreich gepflegt. Diese seit Jahrzehnten freundschaftlichen Beziehungen basieren vorwiegend auf privater Basis.

Spanien: Eine dritte Partnerschaft wird zu Benifaió in Spanien Provinz Valencia unterhalten.

Hochzeitsparadies Weiler-Simmerberg im Allgäu?

Die Gemeinde Weiler-Simmerberg hat sich selbst zum Heiratsparadies erklärt und wirbt mit diesem Titel. Sowohl im historischen Rathaus-Sitzungssaal als auch in einem der Museen in Weiler im Allgäu können Paare heiraten. Am Hausbach können Braut und Bräutigam ein sogenanntes Liebesschloss anbringen: Das ist üblicherweise ein Vorhängeschloss, in das die Namen der Verliebten eingraviert sind. Der Schlüssel wird üblicherweise mit dem Spruch "per sempre" (zu deutsch: für immer) in den Bach geworfen. Dieser Brauch soll die Liebe besiegeln.

Die Herzbank im Rathauspark in Weiler im Allgäu ist ein beliebtes Fotomotiv nach Trauungen. Die Bank mit dem geschwungenen Herz bietet Platz für zwei Personen und lässt sich um 360 Grad drehen.

Wandern rund um Weiler-Simmerberg

Weiler-Simmerberg punktet vor allem mit seiner schönen Landschaft und seiner besonderen Lage. Schroffe Felswände und sanfte Bergkuppen prägen das Landschaftsbild. Auf den insgesamt 31 Touren der Westallgäuer Wasserwege können Wanderer das Westallgäu entdecken. Dazu gehört beispielsweise die Hausbachklamm. Der Hausbach entspringt auf dem Sulzberg-Rücken und mündet bei Bremenried in die Rothach. Der Wanderweg entlang des Baches ist rund drei Kilometer lang. Steile Wände aus Nagelfluhgestein, rauschendes Wasser und eine angenehme Kühle erwarten den Wanderer auf der Strecke. An flachen Stellen gibt es auch die Möglichkeit ins kühle Nass zu springen.

Der Ellhofer Tobel zwischen Simmerberg, Ellhofen und Röthenbach ist im Westallgäu ein etwa sechs Kilometer langes, sehr verzweigtes Wandergebiet. Von fast ebenen Wegabschnitten mit Wiesen und Bergkühen wechselt der Pfad dort of unvermittelt in alpine Verhältnisse, was das Wandern dort abwechslungsreich macht. Auch mit Touren durch das artenreiche Trogener Moor oder das Wildrosenmoos wirbt die Gemeinde.

Nordöstlich von Weiler liegt ein Erratischer Block, der mit einem ursprünglichen Volumen von 4000 Kubikmetern als der größte Eiszeitfindling Europas gilt. Etwa die Hälfte seiner ursprünglichen Masse ist noch erhalten, denn im 18. Jahrhundert benutze man ihn als Steinbruch, im 19. Jahrhundert diente der Hauptdolomitblock als billige Materialquelle zum Kalkbrennen.

Auch der Enschenstein stammt aus alten Zeiten: Er ist ein Nagelfluhfelsen, er etwa 15 bis 20 Meter aus dem Waldboden aufragt.

Eine Wanderung durch die schöne Hausbachklamm in Weiler-Simmerberg lohnt sich. Bild: Thomas Gretler

Geschichte von Weiler-Simmerberg:

Geschichte wird in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg groß geschrieben. Über Jahrhunderte hinweg hatten die drei ehemals selbständigen Orte Weiler, Simmerberg und Ellhofen eine bedeutende Funktion im Westallgäu. In Weiler im Allgäu waren beispielsweise Gerichte angesiedelt und später wurde der Ort Zentrum der Allgäuer Emmentaler Käseproduktion. Simmerberg war logistisches Zentrum des Salzhandels und Ellhofen Zentrum der Weichkäseproduktion im Westallgäu. (Lesen Sie auch: So viele Brauereien gibt es im Allgäu: Wetten, dass Sie nicht alle kennen?)

Die Geschichte zeigt sich auch direkt im Ort. Der Kirchplatz mit dem Rathaus mit den rot-weißen Fensterläden, der großen Pfarrkirche und den alten Allgäuer Häusern zeugt von der Geschichte des Ortes.

Wer noch etwas mehr über die Geschichte des Ortes erfahren möchte wird in diesen Museen findig:

Westallgäuer Heimatmuseum

Pflanzenkundliche Schausammlung

Kornhaus Museum

Brau- und Brunnenmuseum

Der Kirchplatz mit Rathaus in Weiler-Simmerberg. Bild: Stefan Beckmann (Archivbild)

Was kann man rund um Weiler-Simmerberg sonst machen?

Von Weiler-Simmerberg ist es nicht weit nach Lindau am Bodensee oder Bregenz. Auch Friedrichshafen mit dem Zeppelin- oder dem Dorniermuseum, Meersburg mit der historischen Altstadt oder Konstanz mit der Blumeninsel Mainau sind nicht weit entfernt.

Der Pfänder ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel von Weiler aus. Der Hausberg von Bregenz ist vom See aus mit der Pfänderbahn oder mit dem Auto über den Höhenrücken erreichbar. Auch Ausflüge in die oberschwäbischen Barockstädte Wangen und Isny oder die nahegelegene Schweiz bieten sich an.

Skifahren und Wintersport in Weiler-Simmerberg

In Weiler-Simmerberg im Allgäu kann man Skifahren. Das Skigebiet Simmerberg mit den Oberbergliften liegt auf 800 Meter. Die insgesamt drei Liftanlagen bieten ein ideales Gelände für Anfänger und Familien.

Die hügelige Voralpenlandschaft rund um Weiler-Simmerberg bietet ausgedehnte Langlauftouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Des Weiteren besteht ein Loipenverbund mit den Nachbargemeinden in Richtung Scheidegg und Stiefenhofen. Auch schönen Winterwanderungen mit präparierten Wegen mangelt es im Westallgäu nicht.

Wo kann man in Weiler-Simmerberg übernachten? Diese Hotels gibt es

Braustüble und Hotel zur Post

Tannenhof Sport & Spa

Die Hammerschmiede

Luxus Wohnwagen Alpenblick

Allgäu-Idyll

Wo kann man in Weiler-Simmerberg essen gehen? Diese Restaurants, Gasthöfe und Cafés gibt es

Gasthaus Krone, Alte Salzstraße 50

Gasthaus Engel, Kirchplatz 5

Gasthaus Adler, Neideggstraße 1

Café Zur Alten Backstube, Löschweiherweg 1

Café Weinstube Mangold, Fridolin-Holzer-Straße 19

Bräustatt und Taferne, Ellhofer Straße 2

Bäckerei und Café Wucherer, Hauptstraße 4

Gibt es eine Webcam in Weiler-Simmerberg?

In der Ortsmitte von Weiler-Simmerberg gibt es eine Webcam. Diese zeigt das Rathaus, das Kornhausmuseum und den Kirchplatz in Weiler im Allgäu. Touristen sehen so auch, wie das Wetter aktuell in Weiler-Simmerberg ist.

