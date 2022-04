Weinexperte: Bodensee ist ein neuer "Hotspot" für Weine

Junge Winzer zwischen Lindau und Nonnenhorn sorgen für Aufsehen. Ein bekannter Weinführer stuft Betriebe aus dem Landkreis Lindau als „Entdeckung des Jahres“ ein.

09.04.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Es tut sich was im Anbaugebiet Bayerischer Bodensee. Die Winzer zwischen Lindau und Nonnenhorn erregen national mehr und mehr Aufmerksamkeit. Der Weinführer Eichelmann hat Jonas Kurek zur „Entdeckung des Jahres“ gekürt. Damit geht die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge an einen Winzer aus Nonnenhorn. Gerhard Eichelmann spricht deshalb von einem „Hotspot“.

