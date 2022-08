Unbekannte Täter beschädigen auf einer Baustelle in Weißensberg den Hebearm eines Krans. Bereits am Wochenende ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Bodolz.

23.08.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Am Montagmittag hat der Bauleiter einer Firma bemerkt, dass an einem Kran auf einer Baustelle in Weißensberg ein Zugseil eines Hebearms durchschnitten worden war.

