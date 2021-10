31-Jähriger randaliert in Wohnung in Weitnau

Der Mann wehrte sich gegen die Polizisten, die ihn davon abhielten, in offenbar alkoholisiertem Zustand Auto zu fahren. Gegen ihn laufen nun mehrere Verfahren.

26.10.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Ein 31-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Wohnung in Weitnau randaliert. Das teilt die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, wollte der Mann gerade mit seiner Tochter im Auto davonfahren. Da der 31-Jährige laut Mitteilung einen alkoholisierten Eindruck machte, verhinderten die Polizisten die Autofahrt. Der Mann zeigte jedoch keine Einsicht. Daher griffen die Beamten ein und hielten ihn vom Auto fern.

31-Jähriger in Weitnau wehrt sich gegen Polizei

Dabei wehrte er sich gegen die Polizisten und beleidigte sie mehrfach. Die Beamten fesselten den Mann daraufhin. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Gegen den Mann laufen nun mehrere Verfahren wegen Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Lesen Sie auch: Scheidegg: Polizei findet bei Kontrolle gestohlene Verkehrsschilder - auch das Ortsschild von Siebers