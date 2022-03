Weltfrauentag in Lindenberg und Lindau: Schaufenster-Ausstellung mit Frauenstimmen

Zum Internationalen Frauentag startet in Lindenberg und Lindau eine Schaufenster-Ausstellung mit je 20 Frauen. Nicht alle sind davon überzeugt, dass es diesen Gedenktag braucht.

08.03.2022 | Stand: 05:47 Uhr

Sie engagieren sich in der Kommunalpolitik, für den Klimaschutz oder im kirchlichen Bereich – und sie haben klare Wünsche und Forderungen: 40 Frauen beteiligen sich am Projekt Frauenstimmen, das anlässlich des heutigen Weltfrauentags in Lindenberg und Lindau startet. In beiden Städten sind die Bilder der Frauen sowie ihre Wünsche für eine bessere Welt in Schaufenstern von Geschäften, Apotheken oder Museen ausgestellt. Die Idee dazu hatte die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Sauter-Heiler. Da aufgrund der Corona-Lage Veranstaltungen schwierig sind, entstand die Schaufenster-Ausstellung, die jederzeit und im Freien besucht werden kann – ab heute für zwei Wochen. Wir haben vorab mit ein paar der Frauen über ihre Wünsche, den Frauentag und Gleichberechtigung gesprochen.