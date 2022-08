Seitdem es eine neue Autobahnauffahrt bei Sigmarszell gibt, verirren sich viele Fahrer nach Schlachters, die eigentlich auf die A96 wollen.

08.08.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Die neue Autobahnauffahrt bei Sigmarszell hat geholfen: Lange Staus an der Ampel und Unfälle wegen des gefährlichen Linksabbiegen gehören der Vergangenheit an. Aber es hat sich ein anderes Problem aufgetan: Seit neustem verirren sich viele Lastwagen in Schlachters – und sorgen dort für Wendemanöver und Verkehrslärm.

