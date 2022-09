Die Aufstockung der Kinderkrippe St. Luzia in Lindenberg wird teurer als gedacht. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die die Kirchenverwaltung plagt.

12.09.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Im früheren Büro der Einrichtungsleitung ist die Betondecke schon draußen. Hier, nach der Eingangstür gleich links, werden der Aufzug und das Treppenhaus künftig nach oben führen. Die Kinderkrippe St. Luzia in Lindenberg ist eine Baustelle. Die Einrichtung in der Lauenbühlstraße wird erweitert. Genauer gesagt: aufgestockt. Wie die Bauarbeiten laufen und was das für die Kinderbetreuung in der Stadt bedeutet.

