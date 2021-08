Alfred Kraus hatte über ein halbes Dutzend Fledermäuse im Haus. Laut Landratsamt Lindau keine Seltenheit. Die Naturschutzbehörde sagt, was dann zu tun ist.

Von Barbara Baur

22.08.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Der Lindauer Alfred Kraus hat nachts unerwünschten Besuch bekommen. Fledermäuse gelangten wahrscheinlich durch ein geöffnetes Fenster in seine Wohnung in Aeschach und schwirrten dann in den Zimmern umher – jede Nacht. Die Redaktion hat beim Landratsamt nachgefragt, was es damit auf sich hat und wie er die kleinen Plagegeister wieder loswird.