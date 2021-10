Westallgäuer Kunstausstellung zeigt: Die Kunst erweist sich als resistent in der Pandemie

Zwar gibt es kleine Einschnitte bei Ausstellungseröffnung und Rahmenprogramm, doch die Überblicksschau hält erneut viel Ansprechendes bereit. Und einige Werke stechen heraus.

24.10.2021 | Stand: 19:20 Uhr

Die Westallgäuer Kunstausstellung erweist sich als relativ widerstandsfähig in der Pandemie. Auch im Herbst 2020, als im kulturellen Bereich fast nichts mehr ging, fand sie im Lindenberger Löwensaal statt – allerdings ohne Vernissage. Als Helmut Caprano nun am vergangenen Freitag die 55. Ausgabe der Traditionsschau eröffnete, strahlte er Erleichterung darüber aus, dass auch der öffentliche Auftakt wieder möglich war, der in Lindenberg immer auch ein gesellschaftliches Ereignis darstellt. Natürlich ist nicht alles wie immer, ein paar Einschnitte beschert Corona auch der Westallgäuer Kulturszene.