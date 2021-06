"Mehrere Highlights" - Westallgäuerin spricht über ihre alte Heimat Polen

Weronika Gronska stellt zur EM 2021 Polen vor: über Essen wie Piroggi, entspannte Menschen – und warum vor allem Allgäuer Ungewohntes in Polen entdecken.

27.06.2021 | Stand: 07:07 Uhr

Nicht nur Fußballstar Robert Lewandowski war tief enttäuscht. Alle, die mit Polen bei der Europameisterschaft mitfieberten, zeigten sich betrübt über das unerwartet frühe Aus in der Gruppenphase am Mittwoch. Knapp verlor die Mannschaft mit 2:3 gegen Schweden.

Das Ausscheiden ist aber kein Grund, die Nation bei der EM-Serie der Heimatzeitung auszulassen. Weronika Gronska stellt das Land vor. Sie verbrachte ihre Kindheit und einige Jahre ihrer Jugendzeit in Polen. Gronska ist in der Nähe der Großstadt Breslau im Westen des Landes geboren. Mit 17 zogen sie und ihre Eltern nach Deutschland. Die 25-Jährige wohnt mit ihrem Freund in Weiler-Simmerberg, arbeitet in Scheidegg und trifft sich oft und gerne mit Freunden zum Grillen und Quatschen. Neben Gronska leben 836 weitere Polen im Landkreis Lindau.

Ist Polen ein Fußballland?

Wenn ein Turnier wie aktuell die EM läuft, dann schaut das gefühlt jeder in Polen, dann will jeder die Mannschaft unterstützen. Fußball ist schon ein Thema, über das man spricht – aber nicht unbedingt wie in Deutschland gerne am Sonntagsmittagstisch.

Nennen Sie drei typisch polnische Eigenheiten.

Viele Polen sind sehr familiär. Außerdem feiern wir gerne: Hochzeiten und Geburtstage zum Beispiel verbringen Familien und Freunde oft gemeinsam bei einer großen Feier. Es gibt außerdem vergleichsweise viele junge Menschen, die sehr gläubig sind.

Welche Stadt/Region in Polen sollte man unbedingt gesehen haben?

Kommt darauf an, was man sehen möchte. Der Ort Zakopane am Tatra-Gebirge ist sehr schön, vor allem im Winter. Will ein Tourist das Meer sehen, empfiehlt sich Trójmiasto – also Dreistadt. Der Verbund besteht aus den Städten Danzig, Gdingen und Sopot, die an der Küste liegen.

Was ist das Highlight der polnischen Küche?

Für mich persönlich gibt es da mehrere Highlights beim polnischen Essen. Dazu gehören beispielsweise die Teigtaschen Piroggi. Ich mag sie am liebsten mit Kartoffel-Quark-Füllung, und Zurek, eine Sauermehlsuppe.

Was sollten die Deutschen unbedingt über Polen wissen?

Allgäuer sollten wissen, dass die ländlichen Gegenden ganz anders aussehen als hier. Das liegt an der Landwirtschaft, die fast ausschließlich auf Anbauflächen angewiesen ist, vor allem für Raps. Die Hügel sehen zwar auch sehr schön aus – nur eben ganz anders.

Was ist in Polen besser oder schöner als in Deutschland?

Die Menschen leben ruhiger, ist mein Eindruck. Sie sind einfach entspannter und lassen die Dinge auf sich zukommen.

Warum leben Sie dennoch in Deutschland?

Polen bleibt in meinem Herzen, aber in Deutschland habe ich eine Existenz, ein eigenes Leben aufgebaut.

Polen verlor am Mittwoch knapp gegen Schweden und ist damit aus der EM ausgeschieden. Wem drücken Sie jetzt die Daumen?

Dass Polen ausgeschieden ist, finde ich natürlich schade. Aber ich glaube an die deutsche Mannschaft.