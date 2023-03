Warum im Westallgäu eine Badesaison ohne Kioskbewirtung droht

Den Wirten der Bäder im fehlt etwa zwei Monate vor dem Start Personal. Welche Posten besetzt werden müssen und was das für die kommende Saison bedeutet.

15.03.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Ein Freibadbesuch ohne Eis und Pommes? Für viele Gäste, die an heißen Tagen eine Abkühlung suchen, scheint das unvorstellbar. Doch genau so ein Szenario könnte in diesem Sommer in manchen Gemeinden eintreten. Anfang Mai wollen die ersten Freibäder im Westallgäu wieder ihre Pforten öffnen und damit auch ihre Kioske. Doch manche Betreiber stehen vor einem großen Problem: Ihnen fehlt das Personal.

