Der Zustrom an Flüchtlingen im Westallgäu bleibt bestehen

Allein in dieser Woche sind 45 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Lindau angekommen. Werden bald Hallen belegt?

19.03.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Lindau wächst weiter. Allein in dieser Woche sind dem Kreis wieder 45 Menschen aus der Ukraine zugewiesen worden. Noch bringt das Landratsamt die Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften unter. „Das wird aber von Tag zu Tag schwieriger“, sagte Landrat Elmar Stegmann während seiner Haushaltsrede im Kreistag. Er sieht angesichts der Lage auch die Bundesregierung gefordert.

Soziale Brennpunkte vermeiden: Flüchtlinge werden im Landkreis Lindau verteilt

Mittlerweile leben 2152 Flüchtlinge im Landkreis. Das sind mehr als im Jahr 2015, zum Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise. Schon damals hat das Landratsamt das Ziel verfolgt, möglichst alle Menschen in kleineren Unterkünften unterzubringen und sie möglichst auf alle Kommunen im Kreis zu verteilen. So sollen soziale Brennpunkte vermieden werden.

Landrat Elmar Stegmann rechnet nicht mit sinkender Zahl an Flüchtlingen

Den vielfach gelobten Kurs verfolgt das Landratsamt auch jetzt wieder. Der Kreis sei weiter auf der Suche nach entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten, sagte Landrat Stegmann im Kreistag. Mit einer Entspannung der Lage rechnet der Kreischef nicht. Im Gegenteil. „Der Trend hält kontinuierlich an“, sagte er mit Blick auf die steigende Zahl an Flüchtlingen.

So sind in den vergangenen drei Wochen 84 Menschen allein aus der Ukraine in den Landkreis gekommen. Daneben hält auch der Zustrom an Menschen an, die aus Afghanistan, Syrien und der Türkei geflohen und nach Deutschland gekommen sind. Darauf hat der Landrat in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen.

Einrichtungen im Landkreis Lindau haben zu wenig Platz für Flüchtlinge

Möglicherweise sind die Kapazitäten in den dezentralen Unterkünften deshalb in absehbarer Zeit erschöpft. Für diesen Fall hat der Landkreis die Turnhalle der Fachoberschule in Lindau und den Zeltplatz in Sauters vorgesehen. Beide Einrichtungen seien aber unter anderem wegen der beengten Verhältnisse für die Unterbringung von Menschen nicht ideal, sagte Stegmann im Kreistag. „Aber irgendwann sind uns die Hände gebunden.. Er verband das mit der Aufforderung in Richtung Bundesregierung, sich für einen „europaweit gerechten Ausgleich“ der Flüchtlinge einzusetzen.

Wie Stegmann schilderte, belegen andere Landkreise in Bayern mittlerweile bereits mehr als ein halbes Dutzend Sporthallen in ihrem Gebiet mit geflüchteten Menschen. Das hält der Landrat auch mit Blick auf die Vereine für problematisch. Sie hätten bereits während der Corona-Pandemie auf die Nutzung der Hallen verzichten müssen.