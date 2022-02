Westallgäuer Vereine: Wie ein Besuch in der Post-Brauerei Zuversicht schenkt

Vertreter von Post-Brauerei Weiler und Vereinen aus Ellhofen verkosten den Doppelmärzen - und glauben an bessere Zeiten. Was "Bruder Jakob" damit zu tun hat.

24.02.2022 | Stand: 05:46 Uhr

„Wir wollen ja alles so haben, wie es früher einmal war“, sagte Alexander Hagspiel, alias Bruder Jakob, über eine Bierverkostung der besonderen Art. In der Sudhausgallerie der Post-Brauerei in Weiler haben er, Sebastian Zinth von der Geschäftsleitung der Brauerei und Ellhofener Vereinsvertreter den neuen Doppelmärzen probiert – und sich auf eine zynisch-bissige Fastenpredigt von Bruder Jakob eingestimmt.

Die Post-Brauerei feiert in diesem Jahr das Zehn-Jahres-Jubiläum ihres Doppelmärzen. Verkostet wurde er laut Bruder Jakob wie damals bei der Premiere „in der Brauerei mit Butterbrezga“.

Der „zahme Bock“ besitzt 16,5 Prozent Stammwürze und eine „vollmundige Geschmacksnote“, beschrieb Zinth. Sieben bis acht Wochen lagert der Doppelmärzen.

Sebastian Zinth von der Post-Brauerei: "Hervorragende Arbeit" der Hefe

Dem Geschäftsleiter zufolge „hat die Hefe hervorragende Arbeit geleistet“. Der Malzzucker des Biers ist hochvergoren, wurde also großteils in Alkohol umgewandelt. Der „zahme Bock“ hat einen kräftigen Geschmack, der Karamell und Malznoten sowie Aromen von Hopfenblume enthält.

Der Doppelmärzen wird traditionell beim Ellhofener Starkbierfest ausgeschenkt. Zu Beginn der Fastenzeit laden fünf Ortsvereine (Turn- und Sportverein, Musikkapelle, Schützenverein, Liederkranz und Soldatenkameradschaft) ins Kloster Weißtanne, also ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Bisher hat der Geschäftsführer Herbert Zinth die Verkostung des Doppelmärzen mitübernommen. Diesmal war Sebastian Zinth dabei. Bild: Benjamin Schwärzler (Archiv)

Wie im vergangenen Jahr fällt das Fest wegen der Corona-Krise aber auch heuer aus. Die Fastenpredigt, die üblicherweise bei der Veranstaltung ansteht, hält Bruder Jakob daher in digitaler Form.

Vereine aus Ellhofen freuen sich über Veranstaltung in der Post-Brauerei

Dass die Vereinsvertreter sich zur Verkostung des Doppelmärzen persönlich treffen konnten, freute sie besonders: Denn das Selbstverständnis unter den Vereinen, Geselligkeit zu leben, sei wegen Corona gänzlich „weggebrochen“, sagte etwa Hermann Schiele vom TSV Ellhofen.

Im Vereinsheim „trifft man Leute, ohne etwas ausgemacht zu haben“. Die Leichtigkeit, die ein Dorf zusammenhält, ist in den vergangenen Monaten häufig zu kurz gekommen, war den Vereinsvertretern zu entnehmen. Womöglich, sagte Schiele, könne der Termin den Startschuss für bessere Zeiten unter den Vereinen bilden.

