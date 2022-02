Westallgäuerin verfolgt verzweifelt das Drama im Heimatland Ukraine

Tetyana Schiattarella aus Ellhofen bangt um Familie und Freunde in der Ukraine. Auf allen Kanälen erfährt sie von den Nöten im Kriegsgebiet. „Ein Albtraum“, sagt sie – und will helfen.

25.02.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Tetyana Schiattarella hatte gehofft, sie wacht auf – und alles war nur ein Albtraum. Aber es ist wahr: Das russische Militär nimmt von der Luft aus Ziele in der Ukraine unter Beschuss, russische Panzer rollen von der Krim, von Weißrussland und Donezk in Richtung Kiew. „Heute nimmt Putin Kiew ein“, sagt Tetyana Schiattarella beim Telefonat mit unserer Redaktion am Freitagvormittag. Die gebürtige Ukrainerin hat seit Mittwoch wenig geschlafen. Auf verschiedenen Kanälen – Whatsapp, Telefon, Telegram, Social Media – ist sie in ständigem Kontakt mit ihren Eltern, ihrem Bruder und vielen Freunden. Was die ihr erzählen, lässt das Schlimmste befürchten.