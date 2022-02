So geht der Fußball-Nachbarverband zur Rückrunde mit Ungeimpften um

Der Württembergische Fußballverband (WFV) legt neue Corona-Richtlinien für die Rückrunde fest. Das Wichtigste dazu im Überblick.

13.02.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Die Rückrunde rückt näher. Für den FC Wangen beispielsweise geht es bereits am 19. Februar in der Verbandsliga wieder um Punkte. Der Württembergische Fußballverband hat nun ein Update herausgegeben – unter anderem zur Regelung von Corona-Spielabsagen.

Corona-Spielabsagen

Wenn einem Verein aufgrund der immer noch steigenden Corona-Zahlen nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen, kann er beim WFV die Absetzung der betreffenden Partie beantragen. Allerdings nur, wenn eine Mannschaft über weniger als 16 einsatzfähige Akteure verfügt.

Berücksichtigt werden dabei alle Spieler, die in der Saison 2021/22 bislang für die jeweilige Mannschaft in einem Pflichtspiel auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt waren. Davon werden die Spieler abgezogen, die positiv getestet sind oder in Quarantäne müssen, obwohl die geimpft oder genesen sind.

Wenn ein Verein einen Antrag auf Absetzung eines Spiels stellt, ist er verpflichtet, dem Verband alle erforderlichen Nachweise (z.B. Impfstatus, Testergebnis oder behördliches Quarantäneschreiben) vorzulegen. „Unverändert halten wir auch daran fest, dass Spielabsetzungen nicht mit der Begründung beantragt werden können, über zu wenige immunisierte Spieler zu verfügen“, ergänzt Pressesprecher Heiner Baumeister.

Die genannten Voraussetzungen seien aber lediglich ein Orientierungsrahmen. Verfügen Mannschaften über sehr kleine Kader, könne von der Mindestanzahl einsatzfähiger Spieler abgewichen werden.

Trikotwerbung

Der WFV erlaubt im Amateurbereich ab sofort mehr Trikotwerbung. Vorderseite und Ärmel waren bisher schon als Werbefläche erlaubt. Nun dürfen auch die Rückseite (maximal 200 Quadratzentimeter) und die Vorderseite des rechten Hosenbeins genutzt werden.

2G-Regel

Der Spielbetrieb in Württemberg wird unter 2G-Bedingungen aufgenommen. Das gilt auch in der Kabine. Die Vorgaben in Bayern sind derzeit die gleichen.

Zuschauer

Für den Zugang zu Sportveranstaltungen in Württemberg gilt 2G. Der Impf- oder Genesenen-Nachweis muss beim Zutritt vom Veranstalter geprüft werden. Dafür entfällt die Kontakterfassung.

Kapazität

Sportstätten in Württemberg dürfen zu 50 Prozent ausgelastet werden. Im Freien maximal 10.000 Zuschauer bei 2G-Plus oder 5000 bei 2G. Drinnen maximal 4000 bei 2G-Plus und 2000 bei 2G. Bei mehr als 500 Zuschauern müssen feste Steh-/Sitzplätze zugewiesen werden. Freilich: Im unteren Amateurbereich werden diese Zahlen in der Regel ohnehin nicht erreicht.

