Richtig bitter: Weiler, Heimenkirch und Wangen fliegen früh aus dem WFV-Pokal

Alle drei Mannschaften aus dem Westallgäu scheiden in der ersten Runde aus dem Landespokal aus. Zwei sogar torlos. Und besonders ärgerlich ist eine Rote Karte.

24.07.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Nach dem Halbfinale im Vorjahr war diesmal bereits in der ersten Runde Schluss: Fußball-Verbandsligist FV Rot-Weiß Weiler ist früh aus dem WFV-Pokal ausgeschieden. Ebenso die Landesligisten TSV Heimenkirch und FC Wangen, die in ihren Erstrundenspielen jeweils torlos blieben.

FV Biberach – FV Rot-Weiß Weiler 4:3 (0:2)

Tore 0:1 Kai Kramer (14.), 0:2 Tim Ilzhöfer (36.), 1:2 Jonathan Hummler (53.), 1:3 Pirmin Fink (60./Foulelfmeter), 2:3 Jonathan Hummler (72.), 3:3 Simon Schwarz (89.), 4:3 Oliver Wild (90.).

Rote Karten Raimond Hehle (FVW) wegen Notbremse (26.), Ramon Diamant (FVB) wegen Notbremse (76.)

Zum Spiel „Wir haben es gut gemacht. Es ist schade für die Mannschaft“, sagt Trainer Jürgen Kopfsguter nach dem Pokal-Aus gegen den Ligakonkurrenten. Er betrachtet die Partie aus drei Blickwinkeln. Positiv war die Energieleistung seines Teams, die trotz langer Unterzahl mit 2:0 und 3:1 gegen einen starken Gegner geführt hatte. „Das war aller Ehren wert“, hebt der Trainer hervor.

Allerdings habe die Partie auch klar aufgezeigt, dass der Neuling fußballtechnisch sowie in Sachen Tempo und Zweikampfhärte noch zulegen muss. „Die Verbandsliga ist ein anderes Kaliber. Wir wissen jetzt, wo wir stehen. Es sind noch nicht alle diesen hohen Ansprüchen gewachsen“, sagt er.

Überhaupt nicht einverstanden war der Trainer mit der permanenten (und aus seiner Sicht völlig unberechtigten) Schiedsrichterkritik beider Seiten. Biberach habe damit angefangen, seine Spieler hätten sich anstecken lassen. „Das stört mich – und das mache ich keine 32 Spieltage mit“, betont Kopfsguter.

Doppelt ärgerlich ist aus seiner Sicht die Rote Karte von Raimond Hehle: Einerseits fehlt der Kapitän damit beim Verbandsliga-Auftakt – andererseits wird der kleine Kader dadurch noch kleiner. „Wir haben im Moment 14 Feldspieler und zwei Torhüter“, sagt Kopfsguter.

Dabei gab es eine kurzfristige Änderung: Abwehrspieler Nery da Silva ist dauerhaft nach Brasilien zurückgekehrt. Dafür ist sein Landsmann Artur Nascimento Rego neu in Weiler. Der 18-Jährige, der aus seinem Heimatland von SSA FC gekommen ist, rückte nach nur drei Trainingseinheiten direkt als Linksverteidiger in die Startelf.

SSG Ulm 99 – TSV Heimenkirch 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Michael da Silva Malheiro (42.), 2:0 Michael da Silva Malheiro (65.)

Zum Spiel „Es war ein ordentliches Spiel“, sagt Heimenkirchs Kapitän Marius Kirchmann. Man habe allerdings gemerkt, dass die Mannschaft nach dem kleinen personellen Umbruch noch in der Findungsphase steckt. Mit Simon Weber und Christian Eberle standen zwei Neuzugänge in der Startelf.

Im Spielaufbau machte die Gäste zu viele Fehler und liefen ein ums andere Mal in Konter. „Wir hätten zur Pause schon höher hinten liegen können“, sagt Kirchmann. Gastgeber Ulm präsentierte sich als gute, körperlich robuste Landesliga-Mannschaft. Heimenkirch fehlte letztlich nach vorne die Durchschlagskraft.

Sein Debüt zur Pause gab Last-Minute-Neuzugang Alexander Hartl. Der 24-Jährige hat unter anderem in Ravensburg, Heidenheim, Bregenz und Lauterach gespielt. Zuletzt war er längere Zeit verletzt. Der Mittelfeldspieler lief mit der Nummer 10 auf. Er bleibt allerdings nicht lange am Rehwinkel: Ende August geht er in die USA, wo er ein Fußball-Stipendium bekommt hat.

FC Wangen – FC 07 Albstadt 0:1 (0:0)

Tor 0:1 Andreas Hotz (64.)

Zum Spiel Mit den beiden Neuzugängen Max Biewer und Moritz Hartmann (vom FV Ravensburg II) in der Startelf zeigte Wangen eine durchwachsene Leistung.

Der Verbandsliga-Absteiger war 90 Minuten spielbestimmend, aber vor dem gegnerischen Tor nicht zwingend genug.

Den Gästen genügte eine Chance nach einer Standardsituation, um zu treffen.

Ergebnisse WFV-Pokal, 1. Runde (Auszug)