Entscheidung gefallen: Wie es mit dem Umzug der Feuerwehr weitergeht

Nach Diskussion in der Vorwoche hat der Gemeinderat Heimenkirch entschieden, wo das neue Gerätehaus entstehen soll. Was mit dem Bauhof geschehen wird.

30.09.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Die Heimenkircher Feuerwehr wird auf das Areal des Bauhofs an der Kemptener Straße umziehen – die Frage war bislang nur, wo dort das neue Gerätehaus gebaut werden soll. Diese Frage ist nun geklärt: Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass der Platz an der nordöstlichen Seite des 0,8 Hektar großen Areals, also zur Straße Am Hammersbach hin, am geeignetsten ist. Deshalb werde diese Variante nun weiterverfolgt, erklärt Bürgermeister Markus Reichart, der betont: „Es handelt sich hierbei nur um eine Machbarkeitsstudie, die Detailplanung folgt nun.“

