Der Schornstein ist seit Monaten mit einer Schutzfolie verhüllt. Welche Optionen die Stadt hat und welche Rolle dabei die Speicherstadt in Hamburg spielt.

10.08.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Er prägt das Stadtbild. Seine Silhouette hat auch das Deutsche Hutmuseum in ihr Erkennungszeichen einfließen lassen. Und zugleich ist er eines der Sorgenkinder der Stadt Lindenberg. Der Kamin an der Kulturfabrik ist seit Jahren in einem maroden Zustand. Was mit ihm passiert, ist weiterhin unklar. Zumindest aber hat die Stadt jetzt mögliche Optionen auf dem Tisch liegen, bestätigt Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage.