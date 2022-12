Wie Hergensweiler mit eigenem Strom Kosten senken will

Photovoltaik auf freier Fläche? Hergensweiler will beim Thema Energie neue Wege gehen. Wieso das auch mit dem Abwasser der Gemeinde zu tun hat.

Unter anderem für ihre Pumpwerke, mit denen das Abwasser in die Kläranlage nach Wangen transportiert wird, verzeichnet die Gemeinde Hergensweiler einen immensen Energieverbrauch – und somit muss sie dafür hohe Stromkosten bezahlen, bei zuletzt gestiegenen Preisen. Das ist nur ein Grund, warum sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über eine Entwicklung hin zur unabhängigeren Energieversorgung beraten hat. Wie die Lösungen aussehen könnten.

Das Gremium hat demnach beschlossen, eine Analyse in Auftrag zu geben, welche Flächen auf dem Gebiet der Gemeinde grundsätzlich für Freiflächenphotovoltaik in Frage kommen würden, um rechtliche und inhaltliche Voraussetzungen für weitere Handlungen zu schaffen. „Wir wollen wissen, wo Freiflächenphotovoltaik effizient funktionieren würde und zulässig wäre“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Die Gemeinde werde einen Auftrag an ein Planungsbüro erteilen, alle Flächen zu erfassen und zu klassifizieren, „damit wir wissen, ob wir in das Thema einsteigen und dafür den Flächennutzungsplan ändern können“. Im Augenblick seien derartige Vorhaben nicht privilegiert, was bedeute, dass der Flächennutzungsplan geändert werden und ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsste. „Freiflächenphotovoltaik wäre ein guter und wichtiger Schritt in die Energieeigenständigkeit der Gemeinde“, versichert der Rathauschef.

Bürgerbeteiligung an Freiflächen-PV-Anlagen denkbar

Ausgangspunkt der Überlegungen sei der Wunsch, zukunftsfähig und vorbereitet zu sein, wie Strohmaier betonte. „Wir wollen agieren, nicht nur reagieren und die Flächen im Flächennutzungsplan nach Möglichkeit vorab darstellen.“ Die Gemeinde wolle auch schauen, wie und an welchen Stellen sie die so erzeugte Energie selbst nutzen könnte. Als Beispiel nannte Strohmaier eben die Pumpwerke der Gemeinde. „Wir pumpen ja das gesamte Abwasser nach Wangen – und wir haben dadurch sehr hohe Stromkosten.“ Aus seiner Sicht wäre es erstrebenswert, „wenn wir eigene und regenerative Energien dafür nutzen und gleichzeitig unsere Stromkosten senken könnten“.

Wenn das Thema Freiflächenphotovoltaik spruchreif wäre, würde die Gemeinde überlegen, wie sich die Bürgerschaft daran beteiligen könnte – in Form von Genossenschaften oder Gesellschaften. Das sei aber derzeit noch Zukunftsmusik, „jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen“, betonte das Gemeindeoberhaupt. „Und das bedeutet, dass wir zuerst wissen müssen, welche Flächen in Frage kommen.“

Vorschlag: PV-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses in Hergensweiler

Zu Bedenken gab er auch, dass für das Thema Akzeptanz notwendig sei, denn Freiflächenphotovoltaik sei sichtbar in der Landschaft. Aber: „Irgendwoher muss auch unsere regenerative Energie kommen. Wer Energie verbraucht, muss sich darüber im Klaren sein.“

Zudem werde überlegt, vorhandene gemeindliche Flächen wie beispielsweise das Dach des Feuerwehrhauses großflächig mit einer Photovoltaikanlage auszurüsten und welche weiteren Flächen sich niederschwellig anbieten würden. Ganz klar stünde die Energieversorgung vor allem bei den größten baulichen Projekten der kommenden Jahre im Mittelpunkt der Planungen. Der Kindergartenneubau oder seine Sanierung werde ebenso wie der Rathausneubau von Überlegungen zur Sicherstellung einer sinnvollen, vernünftigen und zukunftsfähigen Energieversorgung begleitet.

Aktuell gibt es eine gemeinsame Gasheizung für die Schule, den Kindergarten und die Leiblachhalle. Im Zuge der herausfordernden Bauprojekte komme durchaus auch Fernwärme im innerörtlichen Bereich in Betracht, an die sich zudem Haushalte anschließen könnten, erklärte Wolfgang Strohmaier. Das sei aber ein sehr aufwendiges Thema. „Wir müssen prüfen, was dazu notwendig und ob es dann für uns machbar wäre“, sagte er. Bemerkenswert finde er auf alle Fälle die Tatsache, dass im Gemeinderat viele Ideen vorhanden seien – und vor allem der Wunsch, energetisch eigenständig zu werden. „Das Thema der Zukunft muss, allein schon aus Gründen des Klimaschutzes, die Energieversorgung durch regenerative und regionale Energiequellen sein. Wenn es auch fordernd und umfangreich ist.“