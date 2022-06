Wieso die Leiblachbrücke in Wigratzbad nicht mehr zu retten ist

Die Brücke zwischen Hergatz und Opfenbach soll durch einen Neubau ersetzt werden. Was das Staatliche Bauamt plant und weshalb es dabei ein bisschen hakt.

01.06.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Zweimal kreuzen sich die Bundesstraßen B12 und B32 auf Hergatzer Gebiet: einmal in Richtung Wohmbrechts, wo jetzt ein neuer Kreisverkehr vorgesehen ist, und einmal bei Wigratzbad in Richtung Opfenbach.

Auch hier war ursprünglich mal ein Kreisel angedacht. Diese Überlegungen seien aber inzwischen verworfen worden, „weil andere Projekte wichtiger sind“, erklärte Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt Kempten in der Sitzung des Gemeinderats Hergatz.

Die Brücke befindet sich nahe der Gebetsstättte Wigratzbad

Allerdings sei die Brücke über die Leiblach in diesem Bereich nahe der Gebetsstätte Wigratzbad nicht mehr zu retten. Sie soll in Kürze durch einen Neubau ersetzt werden. Dazu werde zunächst eine Behelfsbrücke für den Verkehr in eine Fahrtrichtung gebaut, der Verkehr in die andere Fahrtrichtung werde umgeleitet.

Da bei der ersten Ausschreibung der Bauarbeiten keine Firma ein Angebot abgegeben hat, läuft derzeit eine erneute Ausschreibung.

Bauarbeiten sollen im September 2022 beginnen

Dies sei der Grund dafür, dass die Bauarbeiten zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt beginnen: im September 2022. „Wir sind gespannt, wie die Ausschreibung ausgeht“, sagte Hocke.

