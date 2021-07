Wo es in Lindenberg bald einen Schwimmkurs für Kinder gibt

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Angebote in Schulen und Vereinen ausgefallen. Die Stadt Lindenberg reagiert jetzt darauf. Wie das Kursangebot aussieht.

25.07.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Die Stadt Lindenberg bietet in den Sommerferien einen vierwöchigen Schwimmkurs in der Zeit vom 17. August bis 9. September im Lehrschwimmbecken der Grundschule Lindenberg an. Dieses Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Lindenberg hat derzeit kein Hallenbad

Aufgrund der Corona-Pandemie sind über einen langen Zeitraum die Schwimmstunden der Schulen und Vereine ausgefallen. In Lindenberg kommt noch hinzu, dass es derzeit kein Hallenbad gibt. Die Einrichtung ist vor gut eineinhalb Jahren geschlossen und anschließend abgerissen worden. Der Neubau läuft auf Hochtouren. 2022 soll er fertig sein.

Damit die Kinder trotz dieser Einschränkungen die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen, bietet die Stadt den Mädchen und Buben zwischen sechs und zehn Jahren einen Sommer-Schwimmkurs an. Dieser wird nach Angaben der Verwaltung bei genügend Anmeldungen im Lehrschwimmbecken der Grundschule stattfinden. Dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 15 Uhr können die Kinder für einen Schwimmkurs angemeldet werden. Der Schwimmkurs wird vom Bademeister des Lindenberger Hallenbades durchgeführt.

Acht Kinder pro Kurs sind geplant

In einem Kurs können acht Kinder an das Schwimmen herangeführt werden. Wie viele Kurse es gibt, richtet sich nach den Anmeldungen. Die Kosten für den Schwimmkurs belaufen sich auf 50 Euro für acht Einheiten (jeweils eine Stunde).

Lesen Sie auch

Ausgefallene Kinder-Schwimmkurse: Viele Anfragen, kaum Angebote Mehr Nichtschwimmer durch Corona

Auch wenn die Corona-Lage im Landkreis Lindau derzeit gut ist, so weist die Stadt darauf hin, dass bei steigenden Inzidenzzahlen Änderungen am Kursablauf vorgenommen werden müssen.