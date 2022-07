Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Ellhofen werden auch die Bushaltestellen neu gestaltet und verlegt. So wird die Bushaltestelle am Ortseingang mit richtigen Warteinseln und einem Fahrbahnteiler versehen, in der Ortsmitte befinden sich die Haltestellen künftig auf Höhe des Gasthauses Krone.