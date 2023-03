Wo junge Menschen aus Heimenkirch gern zusammen abhängen

Junge Menschen aus Heimenkirch treffen sich gerne im "Dreamland". Conny Parpat, die das Angebot leitet, hat dort ein neues Projekt im Sinn.

22.03.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Von außen sieht das Pfarrheim in Heimenkirch recht unscheinbar aus. Doch wer die Treppen zum Keller runtergeht und die Tür öffnet, hört Kinderstimmen, gemischt mit dem lauten Bass aus der Bluetooth-Box. Dort unten ist richtig was los. Acht Jungs sitzen auf der Couch und diskutieren angeregt, während ein paar von ihnen Mario Kart spielen. Einige Mädchen haben sich ins Nebenzimmer zurückgezogen, um in Ruhe zu reden.

Jugend-Treffpunkt seit 2016

Seit 2016 kommen Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren jeden Dienstag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr im Jugendtreff Heimenkirch zusammen. Die jungen Leute haben ihm den Namen „Dreamclub“ gegeben. Früher war der Club im ehemaligen Gasthaus „Sonne“ angesiedelt. Wegen der Umbauarbeiten zogen die Jugendlichen 2021 ins Pfarrheim um. Die rund 20 Jungs und Mädels aus der Gemeinde Heimenkirch, die zur Zeit den Treffpunkt besuchen, sind zwischen 10 und 15 Jahre alt.

Ein festes Programm gibt es im Jugendtreff nicht. „Uns ist wichtig, dass hier alles ohne Zwang geschieht“, sagt Conny Parpat, die den Treff seit Beginn leitet. Letztes Jahr hat sie durch Ines Felder eine helfende Hand gewonnen. Die beiden Frauen sind einfach dabei, wenn die jungen Leute miteinander abhängen, und manchmal spielen oder kochen sie mit ihnen. „Wir haben auch ein offenes Ohr für Probleme“, sagt Parpat. Im Sommer gehen die Kinder und Jugendlichen gerne auf den Bolzplatz hinter dem Kindergarten. Hier können sie sich auspowern, Fußball spielen oder einfach nur die Sonne genießen und picknicken. Viele der jungen Heimenkircher gehen zusammen auf die Schule, aber im Jugendtreff entstehen darüber hinaus Freundschaften. „Wir haben einen Jungen, der gerne Schach spielt und hier hat er einen Partner gefunden, mit dem er spielen kann“ sagt Conny Parpat.

So viel gibt die Gemeinde für den Jugendtreff aus

14.800 Euro im Jahr gibt die Gemeinde Heimenkirch für den Jugendtreff aus. Sie mietet die Räumlichkeiten von der katholischen Pfarrgemeinde, die Betreuerinnen hat sie auf Minijobbasis angestellt. Parpat und Felder erhalten zudem ein jährliches Budget von 2700 Euro. Davon kaufen sie Spielsachen oder andere Kleinigkeiten für die Kinder. Und sie können dadurch Getränke und Essen kostenlos anbieten. „Wir wollen, dass alle gleich behandelt werden. Niemand soll sich etwas nicht leisten können“, sagt Parpat. Im Treff fühlen sich auch Kinder von alleinerziehenden oder sozial schwachen Eltern wohl. Für manche Familien stellt der Jugendtreff eine Entlastung dar. „Viele Eltern kommen auch mal zu uns runter und sagen uns, wie toll sie das finden, was wir hier machen“, sagt Conny Parpat.

Spiele oder Bücher bringen die beiden Mütter gern von daheim mit, wenn die eigenen Kinder sie nicht mehr nutzen. Die Besucherinnen und Besucher des „Dreamclub“ können eigene Vorstellungen auf Zettel schreiben und in die Wunsch-Box auf dem Regal werfen. „Aber meistens kommen die Kinder direkt zu uns“, sagt Ines Felder. Und schon meldet sich ein elfjähriger Junge: „Wir können ja vielleicht einen Pool kaufen!“ Conny Parpat lacht und schlägt stattdessen einen Besuch im Freibad vor. Dank zwei Firmenspenden ist ein solcher Ausflug dieses Jahr möglich. Als weitere Aktivitäten haben Parpat und Felder Grillen und Kegeln geplant.

Was Conny Parpat im April Neues plant

Im April möchte Parpat eine Mädchengruppe starten, sie trifft sich immer donnerstags von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Acht Interessierte haben sich schon gemeldet. Erste Ideen für das Angebot gibt es schon: „Ich würde ganz gerne einen Kräutergarten anpflanzen und zusammen Steine bemalen.“

Beim Jugendtreff und der neuen Mädchengruppe sind Kinder und Jugendliche stets willkommen, sie können auch unverbindlich vorbeischauen. Conny Parpat ist zu erreichen unter (0151) 46458597.