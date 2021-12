In Lindenberg hat sich eine Arbeitsgruppe mit der Zukunft der Stadtbücherei befasst. Sie schlägt einen Umzug in die Antonio-Huber-Schule vor. Welche Vorteile dieser Standort hat.

Die Lösung eines Problems liegt nicht selten direkt vor der Haustür. In diesem Fall sind es rund 130 Meter Luftlinie. In Lindenberg hat sich ein Arbeitskreis mit der Zukunft der Stadtbücherei befasst. Das Ergebnis: Die Arbeitsgruppe schlägt einen Umzug in die Antonio-Huber-Schule vor, sobald deren Räumlichkeiten im Sommer 2024 durch den Umzug in den Neubau am Schulzentrum frei werden.