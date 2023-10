Langgehegter Wunsch geht in Erfüllung: Wohmbrechts bekommt Brotbackofen

Der Hergatzer Heimatverein will in Wohmbrechts einen Treffpunkt schaffen. Doch die Anlage soll erst in einem Jahr kommen - aus diesem Grund.

12.10.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Seit etwa 20 Jahren geht beim Hergatzer Heimatverein der Wunsch nach einem Brotbackofen um – nun geht er in Erfüllung: In seiner Generalversammlung haben die Mitglieder jüngst beschlossen, eine solche Anlage anzuschaffen. Der Gemeinderat lobte in seiner Sitzung diese Woche die Initiative des Vereins und gewährte für das Vorhaben einen kommunalen Zuschuss von 2000 Euro.

