Firma Dethleffs muss Produktion in Isny stoppen: Das ist der Grund

22.12.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Die Weihnachtsbotschaft an die Mitarbeiter der Firma Dethleffs hatte sich der neue Geschäftsführer Bernhard Kibler sicher etwas anders vorgestellt. Anstatt allen einfach nur eine ruhige und besinnliche Zeit wünschen zu können und für den unermüdlichen Einsatz zu danken, musste der 49-Jährige verkünden, dass die Ferien etwas länger ausfallen müssen: Weil schon wieder Material fehlt, wird die Produktion im Januar 2023 zwei Wochen länger als geplant still stehen.

Herr Kibler, die Auftragsbücher der Firma Dethleffs sind weiterhin voll, gleichzeitig müssen Sie immer wieder die Produktion stoppen. Wie oft ärgern Sie sich darüber?

Bernhard Kibler: Insgeheim täglich, aber es hilft nichts, wir müssen diese Situation irgendwie beherrschen. Es mag sich seltsam anhören, aber wir sind es inzwischen schon gewohnt. In den zurückliegenden zwei Jahren haben wir nichts anderes erlebt. Wir hatten alle gehofft, dass wir schneller wieder zurück zur Normalität kehren können. Aber wir werden gerade eines Besseren belehrt. Wir haben mit kürzeren Planungszyklen reagiert. Im Januar zum Beispiel werden wir die Weihnachtsferien verlängern und wieder zwei Wochen die Produktion schließen. Da viele Arbeitszeitkonten aufbauen konnten, werden nur wenige in Kurzarbeit müssen. Wir müssen uns einfach anpassen, auch wenn das sehr schwierig ist, wenn jeden Tag neue Überraschungen kommen. Besonders schwer ist es, das immer wieder den Mitarbeitern zu vermitteln, weil irgendwann jeder zurecht sagt, das kann doch wirklich nicht mehr sein.

Wegen Materialmangel: Wohnmobilhersteller Dethleffs muss Produktion stoppen

Wie sehen die verlängerten Weihnachtsferien konkret aus? Steht die Produktion dann insgesamt vier Wochen still?

Kibler: Genau. Zwei Wochen Weihnachtsurlaub plus zusätzliche zwei Wochen Schließzeit. Zudem steht schon fest, dass wir auch in der am Rosenmontag beginnenden Fasnetswoche geschlossen haben werden.

Das heißt, diese Unterbrechung wird auch künftig wohl immer wieder vorkommen, oder wird die künftig vom Gemeinderat bewilligte Erweiterungsfläche, sobald sie fertiggestellt ist, als Gegenmittel ausreichen?

Kibler: Die neue Fläche kann ein Teil davon sein, die Probleme besser zu beherrschen. Aber wie wir gerade lernen, gibt es plötzlich Logistikprobleme und es fehlen Lastwagenfahrer, die uns die Chassis’ bringen. Da gibt’s einen großen Engpass. Das war nicht abzusehen. Deswegen glauben wir, dass immer wieder Überraschungen kommen, auf die wir einfach nicht vorbereitet sein können. Und dann wird die Produktion vermutlich wieder stehen.

War der 28. November, als der Gemeinderat Isny grünes Licht für die Erweiterungspläne gegeben hat, der wichtigste Tag für Sie, seit Sie hier Geschäftsführer sind?

Kibler: Es war sicher einer meiner wichtigsten Tage. Ich freue mich, dass der Gemeinderat so entschieden hat. Das hilft uns definitiv. Denn diese Erweiterungsfläche brauchen wir. Das ist für uns ein guter, wichtiger Schritt und bringt uns hoffentlich weiter. Die Zeiten haben sich einfach geändert. Früher sind wir mit weniger Fläche klargekommen, heute müssen wir wegen der Lieferschwierigkeiten und Versorgungsengpässe mehr puffern, denn wenn wir Chassis puffern können, haben wir die Möglichkeit, die Produktion am Laufen zu halten. Ein Wohnmobil braucht nun mal als Fundament sein Chassis. Anders funktioniert es nicht. Uns ist wichtig, dass die Fertigung reibungslos funktionieren kann, und deswegen brauchen wir diese neue Fläche. Wir können leider noch nicht davon ausgehen, dass die Versorgungsprobleme sich schnell ändern. Wir haben es gehofft, aber es wird wohl noch eine ganze Weile gehen, bis sich die Lage wieder entscheidend bessert.

Wie fällt Ihr Zwischenfazit nach den ersten Monaten im neuen Job aus?

Kibler: Ich habe bisher sehr viel Positives erlebt. Ich bin als Hymerianer sehr gut empfangen worden. Es war sogar beeindruckend. Die Mitarbeiter identifizieren sich sehr stark mit der Marke. Der berühmte Dethleffs-Spirit lebt hier. Das habe ich sofort gemerkt. Deshalb waren die ersten Monate sehr positiv. Es macht Spaß. Das Produkt ist gut. Wichtig ist auch, der Dethleffs-Historie gerecht zu werden. Die Strategie ist eher konservativ. Es geht als Arbeitgeber darum, die Firma zu erhalten und stabil aufzustellen. Das ist das oberste Prinzip. Das sind Werte, mit denen ich persönlich sehr gut klar komme. Deswegen fühlt es sich gut an, hier zu sein.

Engeriepreise und Krieg in der Ukraine haben Auswirkungen

Auch wenn die Branche boomt und Dethleffs seit Jahren nur nach oben schaut – ist aktuell angesichts zahlreicher Krisen der Punkt erreicht, an dem die Firma wieder mehr auf Sicht fahren muss?

Kibler: Wir sehen es überall um uns herum, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade verändern. Zu den Versorgungsproblemen kommen Inflation und steigende Energiepreise, dazu der Krieg in der Ukraine – das alles macht auch unserer Branche zu schaffen. Das hat auch Auswirkungen auf unseren Absatz. Es wäre naiv zu glauben, dass es so weitergeht wie in den vergangenen Jahren. Aus unserer Sicht ist der Peak des Booms erreicht, das ist auch unumstritten. Das starke Wachstum lässt nach. Die massive Nachfrage zuletzt war super, aber wir glauben, dass es sich jetzt wieder eher in Richtung Vor-Corona-Niveau einpendeln wird.

Ist die Frage nach Ihrer Zukunftsprognose fast nicht zu beantworten, wenn Sie in kleinen Zyklen planen müssen? Oder können Sie trotzdem schon auf die Jahre 2023 und 2024 blicken?

Kibler: Wir schieben einen großen Auftragsbestand vor uns her. Teilweise warten Kunden schon sehr lange auf ihr Fahrzeug. Diese Fahrzeuge so schnell wie möglich zu bauen, hat oberste Priorität. Außerdem müssen wir unsere Händler wieder ausstatten, weil deren Mietflotten ausverkauft sind, ebenso die Bestände mit Ausstellungsfahrzeugen im Handel. Sofern sich die Versorgungslage einigermaßen stabilisiert, gehe ich in 2023 und 2024 davon aus, das Niveau zu halten.