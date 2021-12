Ein Riesenkran überragt Lindenberg: Was steckt dahinter?

Über 300 Tonnen wiegt der Kran auf der Lindenhöhe in Lindenberg. Er gibt Aufschluss darüber, wie es um die Wohnbau-Projekte in der Stadt steht.

14.12.2021 | Stand: 09:53 Uhr

Ein 350-Tonnen-Mobilkran ist am Montag auf der Lindenhöhe in Lindenberg aufgestellt worden. Mit dem Spezialfahrzeug werden ab Dienstagvormittag Module für die beiden neuen, baugleichen Mehrfamilienhäuser der GKWG auf die Baustelle gehoben.

40 neue Wohnungen entstehen in Lindenberg

In den vergangenen Tagen hat die GKWG den Untergrund in der Josef-Reich-Straße vorbereiten lassen, damit der schwere Kran sicher stehen kann. Die Module für die Mehrfamilienhäuser kommen per Tieflader von einer Firma in Rheinland-Pfalz ins Westallgäu. Sie wiegen bis zu 20 Tonnen. Die Spezialtransporter werden am frühen Dienstagmorgen in Lindenberg erwartet.

Die Module, die bereits gedämmt und mit Elektroinstallation versehen sind, werden auf der Baustelle montiert.

Die GKWG investiert für die beiden Häuser circa zehn Millionen Euro. Dafür entstehen 40 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 2800 Quadratmetern.

